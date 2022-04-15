قالت السلطات الصينية اليوم الجمعة إن العدد اليومي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في شنغهاي، وهي من أكثر المدن تأثراً بالجائحة في الصين تراجعت بشكل طفيف، وذلك في الوقت الذي يهدد فيه فرض إجراءات إغلاق بالمدينة، بتسديد ضربة قوية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية "إكس بنغ" إن شركات صناعة السيارات بالصين قد تضطر إلى تعليق الإنتاج الشهر المقبل، إذا لم يتمكن الموردون في شنغهاي والمناطق المحيطة بها من استئناف العمل، كما ستتأثر شركات الطيران وقطاع العقارات.

وسجلت شنغهاي التي تشهد أعنف موجات انتشار كوفيد-19 في الصين منذ ظهور الفيروس أواخر 2019 بمدينة ووهان 23 ألف حالة إصابة بالفيروس اليوم الجمعة، وذلك بانخفاض أكثر من 27 ألفاً في اليوم السابق.

يضاف أن عدد الحالات التي تظهر عليها الأعراض ضمن هذا العدد الإجمالي قد ارتفعت إلى 3200 حالة من 2573 مسجلة في اليوم السابق.

ولدى إصدارهم البيانات لم يعلق المسؤولون بشأن سبب انخفاض عدد الحالات بشكل عام في المدينة التي فرضت إجراءات إغلاق على معظم سكانها البالغ عددهم 25 مليوناً.

وتسببت جهود الصين للقضاء على انتشار الفيروس تحت مظلة سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، في اضطرابات اقتصادية عصفت بسلاسل التوريد العالمية لقطاع كبير من السلع من السيارات الكهربائية إلى أجهزة آيفون.

وخلصت دراسة أجرتها "جافيكال دراجونوميكس" في 7 أبريل/نيسان الجاري إلى أن نحو 87 من أكبر مئة مدينة في الصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي فرضت شكلاً من أشكال قيود الحجر الصحي.

كما بددت القيود المرتبطة بكوفيد نشاط السفر في أنحاء البلاد، إذ أعلنت شركة الطيران "إير تشاينا" أمس الخميس عن انخفاض 70% في حركة نقل الركاب في مارس/آذار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة بأن أسعار المنازل في الشهر الماضي واصلت فتورها للشهر الثاني على التوالي في مدن الصين الرئيسية السبعين، إذ نالت إجراءات الإغلاق من معنويات المستهلكين وقوضت الطلب.