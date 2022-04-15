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سجال بين الوليد بن طلال وإيلون ماسك حول تويتر.. ما القصة؟
شهدت منصة التدوينات القصيرة "تويتر" سجالاً بين الوليد بن طلال وإيلون ماسك حول ملكية المنصة بعدما أعلن الأمير السعودي رفضه عرض الملياردير الأمريكي شراء شبكة تويتر.
سجال بين الوليد بن طلال وإيلون ماسك حول تويتر.. ما القصة؟
إيلون ماسك تملَّك مؤخراً حصة في تويتر بلغت 9.2% من أسهم الشركة
15 أبريل 2022

دار سجال على تويتر عن ملكية المنصة بين الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يملك 5.2% من أسهم المنصة، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي اشترى مؤخراً حصة بلغت قيمتها 9.2% من أسهم المنصة ذاتها

وكتب ابن طلال على حسابه على تويتر: "لا أعتقد أن العرض المقترح من جانب إيلون ماسك (54.20 دولار للسهم) يقترب من السعر الحقيقي لتويتر، بعد النمو الذي حققه"، مضيفاً: "وبصفتي واحداً من أكبر وأطول المستثمرين مدة في تويتر، شركة المملكة القابضة وأنا نرفض هذا العرض".

فيما رد إيلون ماسك على تغريدة الوليد بن طلال بسؤالين عن الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة المملكة في تويتر وعن موقف الشركة من حرية التعبير الصحفي.

كانت تويتر قالت في بيان إنها ستدرس عرض إيلون ماسك لشرائها، الذي وصفته بأنه غير ملزم، لتحديد إذا كان بيع كامل الشركة سيكون في صالحها ومساهميها.

واشترى رئيس شركتَي تسلا وسبيس إكس مؤخراً حصة بلغت 9.2% من القيمة السوقية لتويتر. وكان مقرراً أن ينضم ماسك إلى مجلس إدارة تويتر قبل أيام، إلا أنه تراجع نهاية الأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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