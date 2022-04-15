ببناء مماثل لبنائها القديم أُعيد الجمعة افتتاح مدرسة "الفاتح آيا صوفيا" في حفل حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

ومدرسة "الفاتح آيا صوفيا" بناها السلطان محمد الفاتح بعد فتح إسطنبول، ووقفها ضمن وقف الفاتح التعليمي، وستعود المدرسة بشكلها القديم وبروح الوقف الجامعي إلى العمل.

المبنى الذي حافظ على وظيفته التعليمية طوال قرون خضع لصيانات متعددة، إذ فُكّك وأعيد بناؤه بين عامَي 1869 و1874 في عهد السلطان عبد العزيز بمحاذاة الواجهة الغربية لآيا صوفيا، وفيما كانت دار الخلافة العليّة آخر مَن استخدم مبنى المدرسة قرّرَت بلدية إسطنبول تحويل المبنى إلى دار للأيتام عام 1924، وفي 1936 هُدم المبنى لعدم ملاءمته للاستخدام.

وفي 2017 بدأت أولى مراحل إعادة الإعمار، بعدما توافقت مشاريع إعادة الإعمار مع قرارات المجلس الإقليمي لحماية الأصول الثقافية، إذ بدأت المديرية العامة لإغاثة الآثار في إسطنبول عملها في المرحلة الأولى في ديسمبر/كانون الثاني وأنهت المرحلة في 31 ديسمبر/كانون الثاني 2019، وفي 25 أبريل/نيسان الماضي اكتملت أعمال الترميم تماماً في الموقع.

ومن بعد الترميم حتى الآن خُصّصَت المدرسة لجامعة السلطان محمد الفاتح لتُستخدم حرماً جامعياً وفق جوهرها وروحها، وتضمّ المدرسة مركز أبحاث آيا صوفيا، ومركز الأبحاث لفترة السلطان محمد الفاتح، ومركز تطبيقات وبحوث الفن الإسلامي، مركز أبحاث الشريعة الإسلامية والمخطوطات، ومركز الدراسات التأسيسية، ومركز أوليا شلبي لأبحاث الدراسات، ومركز التطبيقات والبحوث في الاتصال المرئي والتصميم.