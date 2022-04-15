أعلن وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو عن وجود 22 سفينة تركية على شواطئ البحر الأسود من جهة أوكرانيا، مؤكداً أنهم يبذلون جهوداً لجلبها.

وأوضح الوزير التركي في تصريح بأنقرة أن "لديهم 22 سفينة تنتظر على ساحل البحر الأسود بأوكرانيا، معظمها مملوكة لأتراك، وتوجد أيضاً ترفع العلم التركي. نحتاج إلى نقل تلك السفن من هناك".

وأشار إلى أنهم أجروا مشاورات مع سفير أوكرانيا بأنقرة بخصوص جلب تلك السفن من هناك.

وأردف: "في البداية كان يوجد أكثر من 200 من أفراد الطاقم على متن تلك السفن، أجلينا بعضهم، 90 منهم لا يزالون موجودين هناك لكنهم لم يطلبوا الإجلاء ولا يريدون مغادرة سفنهم".

وبيّن أن تلك السفن محملة بكميات من الحبوب وزيت عباد الشمس والحديد حيث لا تزال تنتظر هناك منذ نحو 50 يوماً.

ولفت إلى أنهم على اتصال دائم بالبحارة الأتراك هناك، كما يواصلون المحادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا بخصوص أمن وسلامة السفن التركية وطواقمها.

وأشار إلى أن وجود نحو 100 سفينة في المنطقة تتبع عدة دول، ويتعين إخراج تلك السفن من هناك أو وقف الحرب في أقرب وقت ممكن.