سياسة
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الخارجية التركية: ندين بشدة اقتحام الأقصى وتسبُّب إسرائيل بمقتل 7 فلسطينيين
أصدرت الخارجية التركية بياناً الجمعة عبَّرت فيها عن إدانتها الشديدة لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وقتلها 7 فلسطينيين.
الخارجية التركية: ندين بشدة اقتحام الأقصى وتسبُّب إسرائيل بمقتل 7 فلسطينيين
وزارة الخارجية التركية تدين بشدة تسبب قوات الأمن الإسرائيلية بمقتل 7 فلسطينيين مؤخراً / AFP
15 أبريل 2022

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة تسبب قوات الأمن الإسرائيلية بمقتل 7 فلسطينيين مؤخراً وإيقاع جرحى في المسجد الأقصى صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها الجمعة: "إن تسبب قوات الأمن الإسرائيلية في مقتل 7 فلسطينيين، أحدهم طفل في مدن مختلفة وفي مقدمتها جنين، واقتحامها صباح اليوم المسجد الأقصى وتسبب في وقوع جرحى، أمر لا يمكن قبوله وندينه بشدة".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بقلق بالغ التوترات المتزايدة في المنطقة في الأيام الأخيرة.

وأكدت الوزارة على أهمية عدم السماح بالاستفزازات والتهديدات ضد مكانة وروحانية المسجد الأقصى بخاصة في هذه الفترة الحساسة.

وترحمت الخارجية التركية في البيان على المدنيين الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في الأحداث وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأُصيب عشرات الفلسطينيين فجر الجمعة في اقتحام الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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