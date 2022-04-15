سياسة
2 دقيقة قراءة
"يوفّر المصروف ويزعج بوتين".. وزير ألماني يدعو إلى خفض استهلاك الغاز
حضّ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مواطنيه على تنفيذ خطوات لخفض استهلاك الطاقة، معتبراً أن ذلك "يزعج" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت تسعى بلاده إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي على خلفية حرب أوكرانيا.
"يوفّر المصروف ويزعج بوتين".. وزير ألماني يدعو إلى خفض استهلاك الغاز
"يوفّر المصروف ويزعج بوتين".. وزير ألماني يدعو إلى خفض استهلاك الغاز / AFP
15 أبريل 2022

حضّ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مواطنيه على اتخاذ خطوات لخفض استهلاك الطاقة، معتبراً أن ذلك "يزعج" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت تسعى بلاده إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي على خلفية حرب أوكرانيا.

وقال هابيك في مقابلة مع صحيفة "فونكي" نشرت الجمعة إنه يمكن للسكان اتّخاذ إجراءات "بسيطة للغاية" لخفض استهلاك الطاقة.

وصرّح: "كقاعدة عامة، أعتقد أن بإمكاننا دائماً توفير 10%" من الطاقة.

وأشار إلى أنه بإمكان الناس توفير الطاقة عبر إغلاق الستائر للمحافظة على الحرارة داخل المنزل خلال الليل، وخفض إعدادات أجهزة التدفئة في منازلهم بدرجة واحدة.

وقال الوزير الذي ينتمي إلى "حزب الخضر" ويتولى منصب وزير المناخ أيضاً: "أحضّ الجميع على توفير الطاقة حالاً.. إذا كان بإمكاننا خلال عيد الفصح ركوب الدراجة الهوائية أو القطارات، فهذا أمر جيد أيضاً. يساعدكم على توفير مصروفكم ويزعج بوتين".

قاومت ألمانيا دعوات ضمن الاتحاد الأوروبي لحظر الغاز الروسي، إذ حذّرت مؤسسات اقتصادية بارزة من أن الأمر سيؤدي إلى ركود شديد.

وخفضت ألمانيا حصتها من واردات الغاز الروسي من 55% قبل الحرب إلى 40%.

وأفاد هابيك الأسبوع الماضي أن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا قد تحتاج حتى منتصف العام 2024 إلى تخفيف اعتمادها على واردات الطاقة من روسيا.

كما أطلق المسؤولون الألمان خطة طارئة تحسباً لنقص في الغاز من شأنها أن تؤدي إلى ترشيد استهلاك الغاز سواء في المنازل أو في الأعمال التجارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us