سياسة
3 دقيقة قراءة
تويتر تعتمد إستراتيجية دفاعية لمواجهة عرض إيلون ماسك للاستحواذ
أعلن مجلس إدارة شركة "تويتر" عن تبني استراتيجية لمواجهة العرض المفاجئ الذي قدّمه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ على جميع أسهم الشركة مقابل 43 مليار دولار.
تويتر تعتمد إستراتيجية دفاعية لمواجهة عرض إيلون ماسك للاستحواذ
مجلس إدارة موقع تويتر يسعى إلى مواجهة العرض الذي قدّمه ماسك للاستحواذ على جميع أسهم الشركة / AFP
15 أبريل 2022

أعلنت شركة “تويتر” في بيان الجمعة أن مجلس إدارتها تبنى بالإجماع إستراتيجية ”حبة السم” الدفاعية، رداً على اقتراح الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك لشراء الشركة.

وقالت “تويتر” إن الخطوة التي أطلقت عليها رسمياً اسم ”خطة حقوق المساهمين محدودة المدة”، تهدف إلى تمكين المستثمرين فيها من ”إدراك القيمة الكاملة لاستثماراتهم” في الشركة بتقليل احتمالية أن أي شخص يمكنه الاستحواذ عليها دون أن يدفع علاوة لحاملي الأسهم، أو أن يمنح مجلس الإدارة مزيداً من الوقت.

وغالباً ما يستخدم مجلس إدارة شركة ما أسلوب ”حبة السم” للتصدي لمحاولة الاستحواذ العدائي الذي تتعرض له شركتهم.

وكانت “تويتر” قد أعلنت الخميس أن ماسك، الذي يمتلك حالياً نحو 9% من أسهمها ما يجعله أكبر مساهم في الشركة، قدم خطاباً إلى الشركة الأربعاء يتضمن اقتراحاً بشراء الأسهم المتبقية فيها، التي لا يملكها. وعرض ماسك 54.20 دولار للسهم، في عرض تبلغ قيمته أكثر من 43 مليار دولار.

وفي وثيقة أرسلها إلى هيئة مراقبة البورصة الأمريكية، أوضح ماسك أن هذا العرض "الأفضل والنهائي"، مهدداً بأنه في حال الرفض فإنه "سيعيد النظر في موقعه كمساهم" في الشبكة الاجتماعية.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور، أكد ماسك أنه استثمر في المنصة بسبب دورها المحوري في "حرية التعبير حول العالم"، ما يشكّل برأيه "موجباً اجتماعياً للنظم الديموقراطية الفاعلة".

وأضاف "مع ذلك أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم تلك الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي، إذ تحتاج إلى التحول إلى شركة خاصة”.

وكان الملياردير منتقداً صريحاً لتويتر في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك في الغالب إلى اعتقاده بأن المنصة لا تفي بمبادئ حرية التعبير.

وأثارت منصة التواصل الاجتماعي غضب أتباع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وشخصيات سياسية يمينية متطرفة أخرى جرى تعليق حساباتهم بسبب انتهاك معايير محتواها بشأن العنف أو الكراهية أو المعلومات المضللة الضارة.

ووصف ماسك نفسه بأنه ”مطلق لحرية التعبير” ولكنه معروف أيضاً بمنع مستخدمي “تويتر” الآخرين الذين يشككون فيه أو يختلفون معه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us