أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مواصلة بلاده جهودها من أجل وقف إطلاق النار في الحرب الروسية-الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة له خلال الزيارة التي أجراها الجمعة إلى فرع "حزب العدالة والتنمية" في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وقال جاوش أوغلو: "نبذل جهوداً لحلّ المشاكل القائمة وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا بسبب أهميتنا ودورنا المتزايدين، ونتخذ خطوات صادقة ومبدئية وصحيحة إذا لزم الأمر".

وأكد أن العالم بأسره يعلم جهود تركيا الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأضاف: "إذا جرى إحراز أي تقدم حتى الآن، فقد كان ذلك بفضل مساهماتنا وبخاصة ما حدث في اجتماع إسطنبول".

ولفت إلى أن الجميع بدأ يرى أهمية تركيا والسياسة المبدئية التي تتبعها والدور الذي تلعبه بعد بدء هذه الحرب، فيما أكد أن تركيا دولة تقدم مساهمة كبيرة لأوروبا والعالم بأسره.

إجلاء الأتراك من أوكرانيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن أنقرة أكدت قدرتها على تقديم جميع أنواع الدعم، بما في ذلك السفن، من أجل الإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك وجميع المدنيين في أوكرانيا.

جاء ذلك في فعالية أقيمت بولاية قيصري وسط البلاد، الجمعة، رافقه فيها رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقادة الجيش.

وأفاد أقار أن تركيا تؤكد احترامها لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة ترابها، مشدداً على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح ولضمان السلام والاستقرار في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: "أوضحنا منذ البداية أنه يمكننا تقديم أشكال الدعم كافة، بما في ذلك الإجلاء الآمن لمواطنينا في أوكرانيا وجميع المدنيين من المنطقة، إضافة إلى ذلك، من المخطط أن تحمل سفننا المتوجهة إلى هناك مساعدات إنسانية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.