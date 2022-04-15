سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا تواصل العمل لوقف الحرب في أوكرانيا وتؤكد قدرتها على إجلاء مواطنيها
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مواصلة بلاده جهودها من أجل وقف إطلاق النار في الحرب الروسية-الأوكرانية. فيما أكد وزير الدفاع خلوصي أقار أن أنقرة قادرة على تقديم جميع أنواع الدعم من أجل إجلاء المواطنين الأتراك وجميع المدنيين في أوكرانيا.
تركيا تواصل العمل لوقف الحرب في أوكرانيا وتؤكد قدرتها على إجلاء مواطنيها
وزير الدفاع التركي أكد قدرة بلاده على تقديم جميع أنواع الدعم، بما في ذلك السفن من أجل إجلاء مواطنيها في أوكرانيا / AA
15 أبريل 2022

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مواصلة بلاده جهودها من أجل وقف إطلاق النار في الحرب الروسية-الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة له خلال الزيارة التي أجراها الجمعة إلى فرع "حزب العدالة والتنمية" في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وقال جاوش أوغلو: "نبذل جهوداً لحلّ المشاكل القائمة وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا بسبب أهميتنا ودورنا المتزايدين، ونتخذ خطوات صادقة ومبدئية وصحيحة إذا لزم الأمر".

وأكد أن العالم بأسره يعلم جهود تركيا الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأضاف: "إذا جرى إحراز أي تقدم حتى الآن، فقد كان ذلك بفضل مساهماتنا وبخاصة ما حدث في اجتماع إسطنبول".

ولفت إلى أن الجميع بدأ يرى أهمية تركيا والسياسة المبدئية التي تتبعها والدور الذي تلعبه بعد بدء هذه الحرب، فيما أكد أن تركيا دولة تقدم مساهمة كبيرة لأوروبا والعالم بأسره.

إجلاء الأتراك من أوكرانيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن أنقرة أكدت قدرتها على تقديم جميع أنواع الدعم، بما في ذلك السفن، من أجل الإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك وجميع المدنيين في أوكرانيا.

جاء ذلك في فعالية أقيمت بولاية قيصري وسط البلاد، الجمعة، رافقه فيها رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقادة الجيش.

وأفاد أقار أن تركيا تؤكد احترامها لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة ترابها، مشدداً على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح ولضمان السلام والاستقرار في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: "أوضحنا منذ البداية أنه يمكننا تقديم أشكال الدعم كافة، بما في ذلك الإجلاء الآمن لمواطنينا في أوكرانيا وجميع المدنيين من المنطقة، إضافة إلى ذلك، من المخطط أن تحمل سفننا المتوجهة إلى هناك مساعدات إنسانية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us