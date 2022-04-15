قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن "العالم بأسره" يجب أن "يشعر بالقلق" من خطر أن يلجأ نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي، مردداً بذلك مخاوف أبداها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).

وكان مدير "CIA" وليام بيرنز قد قال الخميس إنه يجب أن لا "يُستهان بالتهديد الذي يمثله الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية" أو "ذات قوة منخفضة" من الرئيس بوتين إذا "أصابه اليأس" في ظل إخفاقات جيشه.

ورداً على سؤال من قناة "سي إن إن" الأمريكية عما إذا كان يشاطره القلق، أجاب زيلينسكي: "لست الوحيد، أعتقد أن العالم بأسره، كل الدول يجب أن تكون قلقة".

وأوضح أن القلق يتعلق باحتمال استخدام أسلحة نووية أو أسلحة كيميائية.

وأردف: "دعونا لا نقلق، فلنستعد، لكن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فحسب" بل بـ"العالم بأسره". وفق مقتطفات نشرتها القناة.

وأمر الكرملين بُعيد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، بوضع قوات الردع النووي في حال تأهب.

وتمتلك روسيا العديد من الأسلحة النووية التكتيكية، وهي أقل قوة من قنبلة هيروشيما، بناء على عقيدتها المسماة "التصعيد من أجل احتواء التصعيد" التي تنصّ على استخدام سلاح نووي منخفض القوة لتحقيق تقدم في حال نشوب نزاع تقليدي مع الغرب.