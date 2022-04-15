أفادت وسائل إعلام مغربية، الجمعة، بأن شاباً تبرع بجزء من كبده لوالدته في الستينيات من عمرها، ما ساهم في إجراء عملية جراحية لها أنقذت حياتها.

وذكر موقع التلفزيون المغربي "SNRTnews" (حكومي) أن فريقاً طبياً مغربياً نجح في أول عملية زراعة كبد لسيدة تدعى فاطمة السعدوني (62 عاماً) كانت تعاني تشمعاً في الكبد وصل مراحله الأخيرة.

وأوضح أن الأمر يتعلق "بعمليتين، الأولى للمتبرع وهو ابن السيدة البالغ عمره 28 سنة، والثانية للأم التي جرت بالمعهد الوطني للأنكولوجيا سيدي محمد بن عبد الله (حكومي) بالرباط، كللت بالنجاح".

وأضاف المصدر أن "جسم المريضة تقبل العضو الجديد، بفضل طاقم طبي مغربي"، ولفت إلى أن "السعدوني كُتب لها عمر جديد بعد 12 ساعة استغرقتها العملية".

وأكد المصدر أن الطواقم الطبية بالمغرب باتت قادرة على إجراء مثل هذه العمليات، والتي كانت تفوق 2 مليون درهم (200 ألف دولار) خارج البلاد.