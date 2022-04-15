سياسة
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احتجاجات وصدامات في السويد إثر عزم يمينيين إحراق نسخة من القرآن
أصيب 4 عناصر شرطة بجروح جراء صدامات اندلعت في مدينة سويدية بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن.
احتجاجات وصدامات في السويد إثر عزم يمينيين إحراق نسخة من القرآن
صدامات بين الشرطة السويدية ومحتجين على عزم يمينيين إحراق مصحف / AFP
15 أبريل 2022

وقعت صدامات في مدينة سويدية الجمعة بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن، ما أسفر عن إصابة أربعة عناصر شرطة بجروح، وفق ما أعلنت السلطات.

وأعلنت الشرطة في بيان أن أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح خلال الصدامات في أوريبرو (وسط)، تعرّض أحدهم، إلى جانب مدني، للضرب على رأسه بحجر.

ووقعت الصدامات لليوم الثاني على التوالي الجمعة على خلفية تجمّع لحركة "سترام كورس" المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان.

ونُقل ثلاثة عناصر شرطة إلى المستشفى بعد اندلاع المواجهات في مدينة لينشوبينغ على الساحل الشرقي للسويد الخميس، حيث كانت تظاهرة سيُحرق خلالها مصحف قد تقرر انطلاقها.

وجرى توقيف شخصين خلال التظاهرة.

وقال قائد الشرطة الوطنية أندرس ثورنبرغ صباح الجمعة في رد فعله على أحداث الخميس: "نعيش في مجتمع ديموقراطي وتتمثل إحدى أبرز مهام الشرطة في ضمان أن يكون بإمكان الناس استخدام حقوقهم التي يكفلها الدستور بالتظاهر والتعبير عن آرائهم".

وأضاف في بيان: "لا يحق للشرطة اختيار من يحظى بهذا الحق، لكن عليها دائماً التدخل في حال وقوع انتهاك".

وأثار بالودان الجدل مراراً في السنوات الأخيرة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أوقفته السلطات الفرنسية ورحّلته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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