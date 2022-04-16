أعلنت إدارة شرطة نيويورك يوم الجمعة أنه سيجري توزيع مكافأة قدرها 50 ألف دولار على خمسة أشخاص قدموا "معلومات حاسمة" ساعدت في اعتقال الرجل المتهم بإطلاق نار بشكل عشوائي الأسبوع الماضي بمترو أنفاق نيويورك.

وجرى اعتقال فرانك جيمس المتهم بشن واحدة من أعنف الهجمات على شبكة النقل العام بالمدينة في مانهاتن الأربعاء بعد مطاردة 30 ساعة بمساعدة سيل معلومات من الناس. وقال محاميه إن جيمس (62 عاماً) اتصل بخط إرشاد الشرطة لتسليم نفسه.

وقال مفوض الشرطة كيشانت سيويل في بيان: "نحن نقدر كل من استجاب لدعوتنا للحصول على معلومات لتحديد مكان هذا المشتبه فيه..".

ويواجه جيمس تهمة إصابة 30 شخصاً بتفجير قنابل دخان وإطلاق النار داخل إحدى عربات مترو أنفاق خلال ساعة الذروة صباح الثلاثاء في بروكلين.

وقالت الشرطة إن عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص لكن من المتوقع عدم وفاة أحد منهم. وقال ممثلو الادعاء إن نحو 20 آخرين أصيبوا بسبب عبوات الدخان أو تدافع الركاب.

وقالت شرطة نيويورك إن محققيها استخدموا المعلومات التي قدمها الناس مما ساعد في تحديد مكان جيمس. ومن بين الأشخاص الذين قدموا المعلومات جرى اختيار خمسة ممن "ساهمت معلوماتهم بشكل مباشر" في اعتقال المشتبه به.

ولم تحدد شرطة نيويورك هوية الأشخاص الخمسة الذين سيتقاسمون المكافأة بالتساوي والتي يجري جمعها من أموال هيئة النقل بالمدن واتحاد عمال النقل المحلي ومؤسسة شرطة مدينة نيويورك.

وقال إريك آدامز رئيس بلدية نيويورك في بيان: "بفضل مساعدة هؤلاء الأشخاص الخمسة تمكنت شرطة نيويورك من إنجاز عملها وإخراج مشتبه به خطير من الشوارع بعد ساعات فقط من نشر صورته".