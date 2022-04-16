علقت الإدارة العامة للجمارك في الصين استيراد الواردات من ثلاث شركات برازيلية لتصدير اللحم البقري لمدة أسبوع.

وقالت صحيفة فالور ايكونوميكو البرازيلية نقلاً عن بيان أرسل إلى سفارة البرازيل في بكين إن سريان القرار يبدأ اعتباراً من اليوم السبت.

وذكر البيان أن الفنيين اكتشفوا وجود حمض نووي من فيروس كورونا الجديد على الأغلفة الخارجية لأربع دفعات من المنتجات المجمدة المرسلة من هذه الشركات إلى الصين. وهذه الشركات هي جيه.بي.إس ومارفيج وناتورافريج.

ولم تردُد الشركات على الفور على طلبات للتعليق، إلا أنها ستوقف شحناتها إلى الصين امتثالاً لبروتوكول صحي وقعه البلدان.

هذا وكانت السعودية حظرت الاستيراد من 11 مصنع دواجن في البرازيل في مايو/أيار من العام الماضي.

وتسهم البرازيل بنحو ربع ما يجري تصديره عالمياً من لحوم الأبقار محتلة بذلك الصدارة في هذا الصدد. وتعدّ الصين أكبر مستوردي لحوم الأبقار البرازيلية في العالم.