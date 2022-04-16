يعتزم وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي زيارة الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين.

وذكرت الوزارة في بيان السبت أن وفداً برئاسة نباتي سيشارك في "اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين" الذي سيعقد في واشنطن في الفترة من 19 إلى 22 أبريل/نيسان.

وأوضح أن الوفد سيشارك أيضاً في اجتماعات الربيع للمنظمات الدولية.

وسيجري خلال الاجتماعات تقييم الآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر إلى جانب تبادل آخر التطورات فيما يتعلق بالاقتصاد التركي والسياسات الاقتصادية الراهنة مع الدوائر المالية الدولية، حسب البيان.

وسيعقد نباتي اجتماعات ثنائية مع نظرائه ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات المجتمع المدني والفكر خلال الزيارة.