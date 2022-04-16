سياسة
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وزير المالية التركي يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل.. ماذا على أجندته؟
يسافر وزير المالية التركي نور الدين نباتي خلال الأيام القادمة إلى واشنطن لحضور اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر.
وزير المالية التركي يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل.. ماذا على أجندته؟
وزير المالية التركي نور الدين نباتي / AA
16 أبريل 2022

يعتزم وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي زيارة الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين.

وذكرت الوزارة في بيان السبت أن وفداً برئاسة نباتي سيشارك في "اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين" الذي سيعقد في واشنطن في الفترة من 19 إلى 22 أبريل/نيسان.

وأوضح أن الوفد سيشارك أيضاً في اجتماعات الربيع للمنظمات الدولية.

وسيجري خلال الاجتماعات تقييم الآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر إلى جانب تبادل آخر التطورات فيما يتعلق بالاقتصاد التركي والسياسات الاقتصادية الراهنة مع الدوائر المالية الدولية، حسب البيان.

وسيعقد نباتي اجتماعات ثنائية مع نظرائه ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات المجتمع المدني والفكر خلال الزيارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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