سياسة
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صور | بأكثر من 1.5 مليون سائح.. تركيا تواصل استقطاب سفن "الفنادق العائمة"
يستعد أصحاب الفاعليات التجارية والسياحية في تركيا لاستقبال أكثر من 1.5 مليون سائح عام 2022، بخاصة في منطقة "قوش آداسي" إحدى أكثر الأماكن استقبالاً للسفن السياحية العملاقة التي تعرف باسم "الفنادق العائمة".
صور | بأكثر من 1.5 مليون سائح.. تركيا تواصل استقطاب سفن "الفنادق العائمة"
سفن عملاقة تقل سياحاً إلى تركيا (الأناضول) / Others
16 أبريل 2022

من المرتقب أن تستقبل تركيا ألف سفينة وأكثر من 1.5 مليون سائحاً خلال موسم 2022، حيث تواصل جذب السفن العملاقة المعروفة باسم "الفنادق العائمة".

وقال مدير ميناء إيجه بورت كوش أداسي بولاية آيدن، عزيز غونغور، للأناضول إن سياحة الرحلات البحرية بدأت تشهد نشاطاً كبيراً هذا العام بعد فترة ركود لنحو عامين بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن السواحل التركية تشهد إقبالاً كبيراً من السفن السياحية الكبيرة هذا الموسم.

وتوقع أن يستضيف ميناء كوش أدسي نحو 500 سفينة على متنها نحو 750 سائحاً، في حين توقع أن يصل العدد في عموم تركيا إلى ألف سفينة وأكثر من 1.5 مليون سائح.

بدوره أوضح رئيس شركة "إم إس سي" للرحلات البحرية السويسرية أنغيلو كابورو أنهم أرسوا سفينتهم "إم إس سي ليريسا" في ميناء كوش أداسي، معرباً عن بالغ امتنانه جراء ذلك.

وأشار إلى أن ميناء كوش أداسي يعد من أفضل مواني البحر المتوسط، ما يجعل تركيا من الوجهات المفضلة لسفن الرحلات البحرية.

وأضاف أن سفينتهم "إم إس سي فانتازيا" ستمر من ميناء إسطنبول وميناء إزمير في سبتمبر/أيلول القادم.

وأردف بأن شركتهم تخطط لتوجيه رحلات بسفن أكبر إلى تركيا في الفترات القادمة، لافتاً إلى أن من المرتقب أن تمر سفينة "إم إس سي موسيكا" بميناء كوش أداسي العام المقبل، وتتسع لـ3400 سائح.

وتعد السفن العملاقة أحد الشرايين المهمة في الحياة الاقتصادية للمنطقة. وترسو السفن العملاقة التي تقل على متنها آلاف السياح عند شروق الشمس وتغادر مع الغروب، حيث يكون بمقدورهم زيارة مدينة أفس القديمة وبيت السيدة العذراء والتسوق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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