أعلنت الخارجية الروسية السبت اكتشافها وثائق جديدة حول البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي بأوكرانيا.

وفي حوار مع قناة "روسيا اليوم" المحلية قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "الوثائق التي جرى العثور عليها في أوكرانيا، تكشف النقاب عن البرنامج البيولوجي العسكري الذي تنفذه وزارة الدفاع الأمريكية في الأراضي الأوكرانية".

وأضافت أن الباحثين "كانوا يدرسون أخطر مسببات الأمراض والمكونات المحتملة للأسلحة البيولوجية، إلى جانب بحث طرق انتشار الأوبئة بناءً على هذه العوامل".

وتابعت المسؤولة الروسية قائلة: "من الواضح أن جزءاً كبيراً، وربما الأهم، من المعلومات حول البرنامج العسكري الأمريكي لا يزال مخفياً عن المجتمع الدولي".

​​​​​​​وأشارت إلى أن "بلادها كشفت الحقائق التي توصلت إليها أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى"، داعيةً السلطات الأمريكية لـ"تقديم تفسيرات مفصلة بهذا الخصوص".​​​​​​​

ولم تصدر السلطات الأمريكية تعليقاً فورياً على تصريحات موسكو حول البرنامج البيولوجي العسكري في أوكرانيا.

إلا أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند قالت في تقرير نشره موقع "فوكس نيوز" الأمريكي في 14 مارس/آذار الماضي إن "بلادها تتعاون مع الأوكرانيين بهدف منع بعض المواد في المعامل البيولوجية الأوكرانية من الوقوع في أيدي القوات الروسية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".