سياسة
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بين أحكام  واعتقالات إدارية.. تقرير يكشف اعتقال إسرائيل 16 صحفياً فلسطينياً
قالت لجنة دعم الصحفيين، إن إسرائيل تعتقل 16 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً، داخل سجونها. وأوضحت أن "إسرائيل ارتكبت نحو 174 انتهاكاً، بحق الإعلاميين الفلسطينيين، منذ بداية العام الجاري".
بين أحكام  واعتقالات إدارية.. تقرير يكشف اعتقال إسرائيل 16 صحفياً فلسطينياً
لجنة دعم الصحفيين: إسرائيل تعتقل 16 صحفياً فلسطينياً / AFP
16 أبريل 2022

قالت لجنة حقوقية عربية، السبت، إن إسرائيل تعتقل 16 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً، داخل سجونها.

جاء ذلك في تقرير صادر عن "لجنة دعم الصحفيين" (مقرها في بيروت)، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الموافق لـ17 أبريل/نيسان من كل عام.

وأضافت اللجنة: "من بين إجمالي أعداد الصحفيين المعتقلين، 8 صدرت بحقهم أحكام فعلية عالية، و4 يخضعون للاعتقال الإداري، و4 آخرين موقوفين".

وأوضحت أن "إسرائيل ارتكبت نحو 174 انتهاكاً، بحق الإعلاميين الفلسطينيين، منذ بداية العام الجاري".

وذكرت أن "الانتهاكات توزّعت بين الاعتقال والاحتجاز بحق أكثر من 20 صحفياً، واستخدام 6 صحفيين كدروع بشرية خلال تغطيتهم للأحداث".

ووثقت اللجنة "إصدار 8 أوامر تمديد اعتقال وإصدار حكم بحق صحفيين".

وقالت إن "عدد حالات منع التغطية التي رصدتها، منذ بداية 2022، وصلت إلى 62 حالة، تخللها تعريض أكثر من 53 صحفياً ومصوراً للاستهداف والإصابة بالرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السامة والضرب بالعصا".

وسجلت اللجنة "7 حالات اقتحام ودهم لمنازل صحفيين، و4 حالات مضايقة لصحفيين".

وأردفت: "كما ترتكب إسرائيل، انتهاكات بحق الأسرى الصحفيين من بينها سياسة تمديد الاعتقال الإداري للصحفيين، وإصدار أحكام غير منطقية أو شرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم في السجون بانتظار المحاكمة".

وأضافت: "فضلاً عن إبعاد بعضهم عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي عليهم، وسياسة الإعمال الطبي بحق المرضى منهم".

وطالبت "المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط للإفراج عن الصحفيين المعتقلين، والتدخل لوقف سياسة اعتقال الصحفيين".

ودعت اللجنة، المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال".

ويقبع داخل سجون إسرائيل نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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