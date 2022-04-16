سياسة
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صور | قرية إسبانية تغيّر اسمها إلى أوكرانيا تضامناً معها
غيّرت قرية هادئة بمبانيها ذات الجدران البيضاء في جنوب إسبانيا اسمها إلى أوكرانيا تضامناً مع المحاصرين في الصراع الذي يدور على بعد أكثر من 4000 كيلومتر.
صور | قرية إسبانية تغيّر اسمها إلى أوكرانيا تضامناً معها
حلّت أوكرانيا محل "فوينتيس دي الأندلس" ورُسم علم البلاد باللونين الأزرق والأصفر بجانبها
16 أبريل 2022

غيّرت قرية هادئة بمبانيها ذات الجدران البيضاء في جنوب إسبانيا اسمها إلى أوكرانيا تضامناً مع المحاصرين في الصراع الذي يدور على بعد أكثر من 4000 كيلومتر.

وعلى لافتة عند تقاطع طرق عند مدخل القرية، حلّت أوكرانيا محل "فوينتيس دي الأندلس"، ورُسم علم البلاد باللونين الأزرق والأصفر بجانبها.

وغُيّرت أسماء الشوارع إلى مدينة كييف وأوديسا وماريوبول في القرية التي يقطنها أكثر من 7 آلاف نسمة شرق إشبيلية.

وقال شخص يدعى فرانسيسكو مارتينيز لرويترز بينما كان يقف في شارع مدينة كييف "الهدف الرئيسي هو زيادة الوعي بشأن الصراع في أوكرانيا."

وأضاف مارتينيز أن تغيير الاسم أكثر من مجرد لفتة وأن القرويين جمعوا أيضاً 3500 يورو (3780 دولاراً) في غضون يومين من أجل مركز مزمع للاجئين. وتريد القرية توفير منازل لما يصل إلى 25 لاجئاً في المركز أو مع عائلات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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