سياسة
2 دقيقة قراءة
"مُحيت من الوجود".. مسؤول أوكراني يتهم روسيا بتدمير ماريوبول
قال حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، إلا أنها "قد مُحيت من على وجه الأرض" من قبل الروس.
"مُحيت من الوجود".. مسؤول أوكراني يتهم روسيا بتدمير ماريوبول
حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية يقول إن الروس محوا مدينة ماريوبول من على وجه الأرض / AA
16 أبريل 2022

فيما تسعى القوات الروسية للاستيلاء على مدينة ماريوبول منذ بدء الهجمات التي تشنها موسكو منذ أكثر من ستة أسابيع، أكّد حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، الجمعة، أن قوات بلاده لا تزال تسيطر على المدينة الساحلية الاستراتيجية، إلا أن ماريوبول "قد مُحيت من على وجه الأرض" من قبل الروس.

وقال حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو لـCNN، إن القوات الأوكرانية تواصل "الدفاع بشجاعة عن ماريوبول" ضد روسيا التي قصفت المدينة الواقعة على بحر آزوف، وتركتها في حالة خراب.

وأضاف أنه "لا يمكن للعدو الاستيلاء على ماريوبول.. قد يستولي على الأرض التي كانت ماريوبول مقامة عليها، لكن مدينة ماريوبول لم تعد موجودة".

وتفرض القوات الروسية حصاراً على ماريوبول منذ أكثر من شهر، ويعيش مواطنوها أزمة بسبب نقص الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، مع استثناءات قليلة.

وفي هذا الصدد، نشرت إيميني دزيبار نائبة وزير الخارجية الأوكراني، صورة على حسابها على تويتر، قبل أيام، توضح آثار الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا.

وسخرت دزيبار قائلة إن هذه الصورة من ماريوبول قبل وبعد "السلام الروسي"، في إشارة إلى أن القوات الروسية تدعي أنها تريد تحقيق الأمن والسلام للسكان.

وأضافت: "روسيا تعمّدت خلق كارثة إنسانية في المدينة، وتواصل قصفها الذي يسقط مدنيون أبرياء جرّاءه".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً واسعاً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط, لإنهاء عمليتها, تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us