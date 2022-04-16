سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد| مستوطن متنكر بزي إسلامي يحاول اقتحام الأقصى من باب المجلس
تصدى شبان فلسطينيون لمستوطن حاول اقتحام المسجد الأقصى المبارك متنكراً بزي إسلامي.
شاهد| مستوطن متنكر بزي إسلامي يحاول اقتحام الأقصى من باب المجلس
ينوي المستوطنون اقتحام المسجد في عيد الفصح العبري منذ الأحد وحتى الخميس / AA
16 أبريل 2022

حاول مستوطن متنكر بزي إسلامي، اقتحام المسجد الأقصى المبارك عن طريق باب المجلس مساء السبت.

وتصدى شبان فلسطينيون للمستوطن عند محاولته اقتحام المسجد الأقصى المبارك متنكراً بزي إسلامي في البلدة القديمة بالقدس.

وأطلق فلسطينيون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعتكاف وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للتصدي لاقتحامات المستوطنين التي ستبدأ الأحد في عيد "الفصح" العبري.

وينوي المستوطنون اقتحام المسجد في عيد الفصح العبري منذ الأحد وحتى الخميس خلال ساعات الصباح، وسيُحاول بعضهم إدخال قرابين الفصح لذبحها في باحاته ونثر دمها عند قبة الصخرة.

منذ أمس الجمعة توجد محاولات مستمرة وعلى مدار الساعة لإدخال القرابين إلى المسجد الأقصى.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت خلال ساعات فجر وصباح الجمعة (15 أبريل/نيسان الجاري) عقب اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى والمصلى القبلي، اعتقلت قوات الاحتلال على إثرها قوات 470 فلسطينياً وأصابت بقنابلها ورصاصها أكثر من 150 شخصاً بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us