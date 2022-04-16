حاول مستوطن متنكر بزي إسلامي، اقتحام المسجد الأقصى المبارك عن طريق باب المجلس مساء السبت.

وتصدى شبان فلسطينيون للمستوطن عند محاولته اقتحام المسجد الأقصى المبارك متنكراً بزي إسلامي في البلدة القديمة بالقدس.

وأطلق فلسطينيون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعتكاف وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للتصدي لاقتحامات المستوطنين التي ستبدأ الأحد في عيد "الفصح" العبري.

وينوي المستوطنون اقتحام المسجد في عيد الفصح العبري منذ الأحد وحتى الخميس خلال ساعات الصباح، وسيُحاول بعضهم إدخال قرابين الفصح لذبحها في باحاته ونثر دمها عند قبة الصخرة.

منذ أمس الجمعة توجد محاولات مستمرة وعلى مدار الساعة لإدخال القرابين إلى المسجد الأقصى.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت خلال ساعات فجر وصباح الجمعة (15 أبريل/نيسان الجاري) عقب اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى والمصلى القبلي، اعتقلت قوات الاحتلال على إثرها قوات 470 فلسطينياً وأصابت بقنابلها ورصاصها أكثر من 150 شخصاً بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.