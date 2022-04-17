سياسة
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إصابة 5 جراء إطلاق مجهولين النار على مصلّين بعد التراويح بكندا
أصيب 5 بجروح جراء هجوم مسلح من سيارة على مصلين أثناء خروجهم من مسجد "أبو بكر الصديق" بعد أداء صلاة التراويح في تورنتو بكندا.
إصابة 5 جراء إطلاق مجهولين النار على مصلّين بعد التراويح بكندا
الشرطة الكندية: لا توجد معلومات تشير إلى تورط الجرحى في أي حادث من شأنه أن يسبب العداء ضدهم / Reuters
17 أبريل 2022

أصيب 5 أشخاص بجروح جراء إطلاق النار من سيارة على مصلين أثناء خروجهم من مسجد بعد أداء صلاة التراويح في تورنتو بكندا.

وأفاد المتحدث باسم شرطة تورنتو ديفيد ريدزيك في تصريح للصحفيين بأن الحادث وقع في مسجد أبو بكر الصديق في منطقة سكاربورو.

وأوضح ريدزيك أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء هجوم مسلح لشخص أو أشخاص مجهولين من سيارة مارة على مصلين خرجوا من صلاة التراويح مساء السبت نحو الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي.

وأضاف: "لا توجد معلومات تشير إلى تورط الجرحى في أي حادث من شأنه أن يسبب العداء ضدهم".

وأضاف ريدزيك أن جروح المصابين ليست خطيرة، إذ غادر ثلاثة منهم المستشفى، في حين لا يزال اثنان يخضعان للعلاج.

من جهته قال نديم شيخ عضو مجلس إدارة جمعية سكاربورو التي يرتبط بها المسجد: "أنا حزين وقلق حقاً، جرى إطلاق النار على 5 من إخواننا، نطالب بالعثور على المهاجمين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن".

وأفاد المتحدث باسم شرطة تورنتو ديفيد ريدزيك في تصريح للصحفيين بأن الحادث وقع في مسجد "أبو بكر الصديق" بمنطقة سكاربورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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