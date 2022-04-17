سياسة
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كوريا الشمالية تختبر منظومة أسلحة لتحسين كفاءة "السلاح النووي التكتيكي"
اختبرت كوريا الشمالية في ختام الاحتفالات بالذكرى السنوية لمؤسس البلاد، نظاماً جديداً من الأسلحة يهدف إلى تعزيز كفاءة أسلحتها النووية التكتيكية.
كوريا الشمالية تختبر منظومة أسلحة لتحسين كفاءة "السلاح النووي التكتيكي"
قيادة القوات المسلحة في كوريا الجنوبية تقول إنها رصدت مقذوفين أطلقا في وقت متأخر من السبت وحلّقا 110 كيلومترات / AFP
17 أبريل 2022

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على تجربة إطلاق منظومة جديدة من السلاح يمكن أن تعزز فاعلية الأسلحة النووية التكتيكية لبيونغ يانغ

وقالت الوكالة إن السلاح التكتيكي الموجه الجديد "يعتبر ذا أهمية كبرى ليحسن جذرياً القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى ويعزز فاعلية استغلال الأسلحة النووية التكتيكية".

وأضافت الوكالة أن الاختبار كان ناجحاً من دون تحديد التاريخ الدقيق للاختبار أو المكان الذي أجري فيه.

وأشارت إلى أن كيم أعطى فريق البحث العسكري "تعليمات مهمة بشأن زيادة بناء القدرات الدفاعية والقوات القتالية النووية".

ترقب من الجارة الجنوبية

من جهتها قالت قيادة القوات المسلحة في كوريا الجنوبية إنها رصدت مقذوفين أطلقا في وقت متأخر من السبت وحلّقا لمسافة 110 كيلومترات على ارتفاع 25 كيلومتراً بسرعة نحو 4 ماخ.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة "أخذت علماً" بإعلان كوريا الشمالية عن التجربة وتراقب الوضع.

وظهر في الصور التي نشرتها صحيفة "رودونغ سينمون" كيم جونغ أون وهو يبتسم محاطاً بمسؤولين يرتدون الزي الرسمي ويهتف. وقد صفق خلال مشاهدته اختبار إطلاق السلاح.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن القائد أعطى فريق البحث العسكري "تعليمات مهمة بشأن الاستمرار في بناء القدرات الدفاعية والقوات النووية القتالية".

احتفالات بالصواريخ

واحتفلت كوريا الشمالية الجمعة بعيد الميلاد العاشر بعد المئة للزعيم المؤسس لكوريا الشمالية كيم إيل سونغ، بموكب عام ضخم وألعاب نارية ورقصات، لكن لم يجر عرض عسكري كما توقع العديد من المراقبين.

وكان محللون ومسؤولون كوريون جنوبيون وأمريكيون أيضاً توقعوا أن تجري بيونغ يانغ تجربة نووية في هذه الذكرى السنوية المهمة.

وجاءت الاحتفالات بعد ثلاثة أسابيع من أكبر تجربة أجرتها بيونغ يانغ لصاروخ بالستي عابر للقارات وكانت الأولى منذ 2017.

ويقول مسؤولون ومحللون إن كوريا الشمالية قد تجري تجربتها النووية السابعة في الأسابيع المقبلة.

وتتزامن هذه الذكرى السنوية مع تدريبات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن من المقرر أن تبدأ الاثنين. وتنظم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية بانتظام تحتج عليها بيونغ يانغ عليها معتبرة أنها استعدادات لحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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