قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مصنعاً عسكرياً قرب العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد تعليق الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق أوكرانيا في غياب اتفاق مع الجيش الروسي على وقف إطلاق النار.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام: "خلال الليل دمرت صواريخ جو عالية الدقة مصنعاً للذخيرة قرب بلدة بروفاري في منطقة كييف".

يأتي ذلك وسط تكثيف موسكو هجماتها على كييف والمناطق المحيطة بها.

تعذّر فتح ممرات إنسانية

من جانب آخر قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك اليوم الأحد إنه لم يُتوصل إلى اتفاق مع روسيا اليوم الأحد بشأن القوافل الإنسانية لإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة من الحرب.

وقالت في حسابها على تليغرام: "لم نتمكن من الاتفاق... بشأن وقف إطلاق النار على ممرات الإجلاء. لهذا السبب للأسف لن نفتح ممرات إنسانية اليوم".

وأضافت أن السلطات الأوكرانية طلبت فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين والجرحى من القوات الأوكرانية من ميناء ماريوبول المحاصر.

وأمس السبت حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن "تصفية" آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية "سينهي المفاوضات" مع موسكو.

"الجنود الروس يعانون"

من ناحية أخرى قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تواجه مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالمؤن، مضيفاً وجود سخط متزايد بين الجنود الروس المنتشرين على جبهات القتال.

وأوضح أولكسندر شبوتون الناطق باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أن ”الجنود الروس يشكون على الدوام قلة التناوب والمعدات التي تتعطل باستمرار ونوعية الوقود الموفر والطعام”.

وقال شبوتون إن الجنود الروس يواصلون أعمال النهب وممارسة العنف ضد السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

وأضاف: ”هذه الأعمال تشجعها قيادتهم العسكرية”.

كما ذكر أن الجيش الأوكراني صد بالأمس عشر هجمات في منطقتَي لوهانسك ودونيتسك ودمر أهدافاً جوية وبرية.

إحصائية جديدة

ومع دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الـ53 أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية إحصائية جديدة لخسائر القوات الروسية.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر" إن 20 ألفاً و300 جندي روسي قتلوا منذ بداية الغزو في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت أنه جرى تدمير 165 طائرة حربية مقاتلة و146 مروحية و773 دبابة و66 منظومة دفاع جوي و148 طائرة مسيرة روسية، بالإضافة إلى المئات من الآليات والمعدات منذ بداية الهجوم.