سياسة
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إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ
أقلعت أول رحلة طيران مباشرة بين مدينة تل أبيب في إسرائيل ومنتجع شرم الشيخ المصري، وفق شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال".
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ
يأتي تدشين هذه الرحلات بعد زيارتين اثنتين لرئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى مصر قابل خلالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي              / Reuters
17 أبريل 2022

أقلعت أول رحلة طيران مباشرة الأحد بين مدينة تل أبيب في إسرائيل ومنتجع شرم الشيخ المصري، وفق شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال".

وقالت الشركة في بيان: "إن الرحلة 5193 أقلعت من مطار بن غوريون بعد السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش بقليل".

ويأتي تدشين هذه الرحلات بعد زيارتين اثنتين لرئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى مصر، قابل خلالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي هبطت طائرة تحمل شعار الناقل الرسمي "مصر للطيران" في رحلة وصفت بأنها "تاريخية".

وتعود الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والقاهرة اللتين وقعتا اتفاق سلام عام 1979، إلى سنوات طويلة ماضية، لكن كانت الرحلات تشغل عبر شركة طيران سيناء التي تأسست لهذا الغرض حصراً ومن دون وضع العلم المصري على الهيكل الخارجي لطائراتها.

وعلى جانب آخر دعا الفرع المصري لحركة المقاطعة التي تدعو لمقاطعة إسرائيل بسبب احتلالها الأراضي الفلسطينية، إلى مقاطعة مهرجانَي الموسيقى "غراوند" و"نابيا" اللذين ينطلقان الأحد في سيناء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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