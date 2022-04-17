سياسة
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مجلة فرنسية تشيد بـ"بيرقدار" التركية: فعّالة ومصدر إلهام للجيش الفرنسي
تواصل المُسيرة التركية "بيرقدار" من إنتاج شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية خطف الأنظار حول العالم بعد النجاحات التي حققتها في العديد من الجبهات، حيث أشادت بها الصحافة الفرنسية مؤكدة أنها فعّالة وتعد مصدر إلهام للجيش الفرنسي.
مجلة فرنسية تشيد بـ"بيرقدار" التركية: فعّالة ومصدر إلهام للجيش الفرنسي
مُسيّرة بيرقدار تي بي 2 / Others
17 أبريل 2022

استحوذت مسيرة "بيرقدار" التركية على اهتمام الصحافة الفرنسية مجدداً بعد النجاحات التي حققتها في العديد من الجبهات حول العالم.

وقالت مجلة الاقتصاد الأسبوعية الفرنسية Challenges إن مسيرة "بيرقدار" صنعت لنفسها اسماً على مستوى العالم بفضل ميزانيتها المنخفضة ونجاحها في العديد من الجبهات، مؤكدة أنها كانت مصدر إلهام للجيش الفرنسي لمحاولة إنتاج نماذج تشبهها.

وذكرت المجلة أن الجيش الفرنسي يحتاج إلى مسيرات مثل "بيرقدار" كي لا يفشل مستقبلاً في "صراعات شديدة الحدة"، على حد وصفها، موضحة وجود آراء في مجلس الشيوخ الفرنسي تدعو لتصنيع مُسيرات شبيهة بـ"بيرقدار".

وقال سيدريك بيرين نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي إن بلاده ستحتاج إلى مُسيرات هجومية إذا واجهت صراعات شديدة الحدة في المستقبل، مؤكداً أن "الجيش الفرنسي ليس لديه ما يكفي من التكنولوجيا من حيث الطائرات من دون طيار".

وذكرت المجلة أن بيرين نقل ذلك للسلطات العسكرية، مشدداً على ضرورة إنتاج نماذج شبيهة بالمسيرة التركية، على اعتبار أنها مثال يحتذى في تكنولوجيا الطائرات المسيرة.

كما أشارت المجلة إلى أن 15 دولة، بما في ذلك بولندا والمغرب وقطر وباكستان، اشترت مُسيرات من تركيا خلال السنوات الماضية.

وبيّنت أن نواب فرنسيين ناقشوا مسألة إنتاج مُسيرات على نمط "بيرقدار" حيث تبلغ تكلفة تصنيع الواحدة 5 ملايين يورو فقط، وذلك بديل عن الطائرات من دون طيار التي يخطط الاتحاد الأوروبي لإنتاجها في المستقبل من خلال تخصيص ميزانية قدرها 118 مليوناً للجيش الفرنسي.

وحققت المسيرات التركية نجاحاً باهراً في مختلف الجبهات التي شاركت فيها بما في ذلك سوريا وليبيا وإقليم "قره باغ" الأذري، ومؤخراً في أوكرانيا، حيث نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية تسجيلات مصورة تظهر "بيرقدار" وهي تدمر أرتالاً عسكرية روسية خلال الحرب المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي
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