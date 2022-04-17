سياسة
2 دقيقة قراءة
ليبيا توقف عمليات إنتاج النفط من حقل الفيل مؤقتاً.. ما السبب؟
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة "القوة القاهرة" عن حقل الفيل النفطي، وتعني وقف عمليات إنتاج النفط في حقل نفطي أو ميناء تصدير الخام بشكل مؤقت، إلى حين انتهاء مختلف الأسباب التي تعوق عمله.
ليبيا توقف عمليات إنتاج النفط من حقل الفيل مؤقتاً.. ما السبب؟
طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات / AFP
17 أبريل 2022

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الأحد حالة "القوة القاهرة" على حقل الفيل النفطي، بسبب توقف الإنتاج الناجم عن تعرضه منذ السبت لمحاولات غلق تعسفي بسبب دخول أفراد ومنع العاملين من الاستمرار في الإنتاج.

وأضافت المؤسسة في بيان أنها مضطرة إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" على خام مليته حتى إشعار آخر، بعد توقف الإنتاج بشكل كامل من الحقل.

و"القوة القاهرة" هي وقف عمليات إنتاج النفط في حقل نفطي أو ميناء تصدير الخام بشكل مؤقت، حتى انتهاء مختلف الأسباب التي تعوق عمله.

وطالبت المؤسسة بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات، "للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلاً، بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية".

والسبت أعلنت مجموعة من أعيان جنوب ليبيا في بيان مصور أمام حقل الفيل النفطي، وقف إنتاج وتصدير النفط من حقول بمناطقهم اعتباراً من اليوم الأحد، حتى تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وحقل الفيل النفطي هو أكبر حقل بحوض مرزق جنوب غربي ليبيا وينتج 125 ألف برميل يومياً.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وسط مخاوف من الانزلاق إلى حرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة بدلاً من حكومة يرأسها الدبيبة، الذي يرفض بدوره تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق برلمان جديد منتخب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us