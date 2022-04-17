أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الأحد حالة "القوة القاهرة" على حقل الفيل النفطي، بسبب توقف الإنتاج الناجم عن تعرضه منذ السبت لمحاولات غلق تعسفي بسبب دخول أفراد ومنع العاملين من الاستمرار في الإنتاج.

وأضافت المؤسسة في بيان أنها مضطرة إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" على خام مليته حتى إشعار آخر، بعد توقف الإنتاج بشكل كامل من الحقل.

و"القوة القاهرة" هي وقف عمليات إنتاج النفط في حقل نفطي أو ميناء تصدير الخام بشكل مؤقت، حتى انتهاء مختلف الأسباب التي تعوق عمله.

وطالبت المؤسسة بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات، "للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلاً، بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية".

والسبت أعلنت مجموعة من أعيان جنوب ليبيا في بيان مصور أمام حقل الفيل النفطي، وقف إنتاج وتصدير النفط من حقول بمناطقهم اعتباراً من اليوم الأحد، حتى تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وحقل الفيل النفطي هو أكبر حقل بحوض مرزق جنوب غربي ليبيا وينتج 125 ألف برميل يومياً.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وسط مخاوف من الانزلاق إلى حرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة بدلاً من حكومة يرأسها الدبيبة، الذي يرفض بدوره تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق برلمان جديد منتخب.