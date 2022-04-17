سياسة
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"صدام غير مقصود".. روسيا تحذر من اشتباك عسكري مع الناتو في القطب الشمالي
حذرت وزارة الخارجية الروسية من مخاطر حدوث "صدام غير مقصود" بين روسيا وحلف الناتو في منطقة القطب الشمالي.
"صدام غير مقصود".. روسيا تحذر من اشتباك عسكري مع الناتو في القطب الشمالي
  روسيا تحذر من صدام عسكري مع الناتو في القطب الشمالي   / AA
17 أبريل 2022

أعلنت الخارجية الروسية الأحد أن موسكو ترى خطر وقوع "صدام غير مقصود" بينها وحلف الناتو في منطقة القطب الشمالي.

وقال سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية نيقولاي كورتشونوف إن بلاده قلقة من الأنشطة المتزايدة لحلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي وترى مخاطر من وقوع "حوادث غير مقصودة" في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وقال كورتشونوف وهو سفير فوق العادة: "تزايد أنشطة حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي في الآونة الأخيرة يدعو للقلق".

وأضاف أن مثل تلك الأنشطة تزيد من خطر وقوع "حوادث غير مقصودة" والتي من شأنها إضافة إلى المخاطر الأمنية أن تتسبب في ضرر بالغ للنظام البيئي في القطب الشمالي.

وحذر الدبلوماسي الروسي من أن قرار شركاء روسيا في مجلس القطب الشمالي (وهم الولايات المتحدة والسويد والنرويج وأيسلندا وفنلندا والدنمارك) تعليق عمله على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يؤدي إلى زيادة التحديات والتهديدات في مجال "الأمن الناعم" في هذه المنطقة.

ولم يفصح عن طبيعة الحوادث التي يشير إليها.

وفي مارس/آذار الماضي أجرت فنلندا والسويد، وكلتاهما تفكران في الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، تدريبات عسكرية مشتركة مع الحلف.

وكانت تلك التدريبات مقررة منذ وقت طويل لكن الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط أكسبها مزيداً من الأهمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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