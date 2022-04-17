قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال اليوم الأحد، إن القوات المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ما زالت تقاتل وتواصل تحدي مطلب روسي بالاستسلام.

وأبلغ شميهال برنامج (هذا الأسبوع) الذي تبثه شبكة إيه.بي.سي التلفزيونية أن "المدينة لم تسقط بعد"، مضيفاً أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزاء المدينة.

وقال شميهال إنه سيحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع وسيطلب المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا.

تحرير رهائن بطلب تركي

أعلنت روسيا، الأحد، تحرير رهائن كانوا محتجزين في مسجد تركي بمدينة ماريوبول الأوكرانية، بناء على طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في تصريحات صحفية، إنه بناء على طلب الرئيس التركي، "نُفّذت عملية خاصة في مسجد تركي بمنطقة بريمورسكي بمدينة ماريوبول لتحرير الرهائن المحتجزين من القوات الأوكرانية".

وأوضح أن "العملية أسفرت عن إطلاق سراح الرهائن وقتل 29 مسلحاً، من بينهم مرتزقة أجانب".

وفي سياق متصل أشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية تحاصر بشكل كامل مصنع "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول الذي يضم حسب كوناشينكوف نحو 400 مرتزق أجنبي معظمهم من الدول الأوروبية.

وأفاد أن "6 آلاف و824 مرتزقاً أجنبياً من 63 بلداً جاؤوا إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب"، مشيراً إلى أن عددهم انخفض جراء المعارك ليبلغ اليوم 4 آلاف و877.

وفي لوغانسك، قال سيرهي جايداي حاكم المنطقة إن اثنين على الأقل قُتلا وأصيب أربعة آخرون اليوم الأحد في قصف استهدف بلدة زولوتي بشرق أوكرانيا.

وأضاف "في أحد المباني الشاهقة، دمر (القصف) طابقين، هناك قتيلان على الأقل وأربعة جرحى".

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة التقرير.