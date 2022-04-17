سياسة
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ارتفاع حصيلة "القصف الباكستاني" على أفغانستان إلى 47 قتيلًا
أكد مسؤولون أن حصيلة ضحايا الضربات الجوية الباكستانية على الأراضي الأفغانية، قد بلغت حتى الآن 47 قتيلاً من بينهم نساء وأطفال. ولم تعلق السلطات الباكستانية في المقابل، على هذه الاتهامات.
ارتفاع حصيلة "القصف الباكستاني" على أفغانستان إلى 47 قتيلًا
ارتفاع حصيلة “القصف الباكستاني” في أفغانستان إلى 47 قتيلاً / AFP
17 أبريل 2022

ارتفعت حصيلة ضحايا الضربات الجوية التي اتّهمت كابول الجيش الباكستاني بتنفيذها في ولايتي خوست وكونار شرقي أفغانستان، إلى 47 قتيلاً، وفق ما أفاد به مسؤولون الأحد.

وقال مدير الثقافة والإعلام في خوست شابير، أحمد عثماني: "قُتل 41 مدنياً، معظمهم نساء وأطفال، وأصيب 22 بجروح في ضربات جوية نفّذتها القوات الباكستانية قرب خط دوراند في ولاية خوست".

وأكد مسؤولان آخران حصيلة القتلى جراء القصف الذي وقع في خوست، السبت بينما ذكر مسؤول أفغاني أن ستة أشخاص قُتلوا في ولاية كونار.

وإلى الآن لم يصدر الجيش الباكستاني أي تعليق بشأن الضربات، لكن وزارة الخارجية الباكستانية حضّت، الأحد، سلطات طالبان في كابول على اتّخاذ "خطوات صارمة" ضد مقاتلين يشنّون هجمات ضد باكستان من داخل الأراضي الأفغانية.

وقد تصاعد التوتر الحدودي بين باكستان وأفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي، إذ اتّهمت إسلام آباد مجموعات مسلّحة بشن هجمات متكررة من الأراضي الأفغانية.

وتنفي حركة طالبان في المقابل إيواء مقاتلين باكستانيين، لكنها منزعجة في الوقت ذاته، من بناء إسلام آباد جداراً على الحدود بين البلدين البالغ طولها 2700 كلم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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