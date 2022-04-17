سياسة
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مفتي عُمان يدين "التخاذل" عن نصرة الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات
أدان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عُمان "التخاذل" عن نصرة الشعب الفلسطيني، وذلك على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين والمقدّسات الإسلامية.
مفتي عُمان يدين "التخاذل" عن نصرة الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات
أحمد بن حمد الخليلي: نعجب ونتحيّر من هذا التخاذل الذي شمل الأمة الإسلامية، لا سيما العرب، عن نصرة إخوانهم / AA
17 أبريل 2022

أدان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عُمان "التخاذل" عن نصرة الشعب الفلسطيني، وذلك على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين والمقدّسات الإسلامية.

وقال الخليلي في بيان نُشر على حسابه الرسمي في تويتر: "نعجب ونتحيّر من هذا التخاذل الذي شمل الأمة الإسلامية، لا سيما العرب، عن نصرة إخوانهم (الشعب الفلسطيني)".

وأردف: "فبدلاً من أن يهبّوا كالريح ليناصروا إخوانهم المرابطين بالأنفس والأموال، ويطهروا هذه المقدسات من الأرجاس، ركنوا إلى الخنوع والذلة، ورضوا لأنفسهم الهوان".

واستنكر مفتي عُمان تسارع البعض، لم يسمّهم، "إلى مائدة الإفطار مع العدو، لينال منها حظاً وافراً كأنما هي مغنم لا يعوّض".

وفيما يتعلّق بتصدّي المقدسيين للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، قال الخليلي: "كما نُسرّ ونُعجب بالموقف البطولي الذي يقفه المرابطون في القدس الشريف لحمايته من تدنيسه برجس الاحتلال الصهيوني، ونبتهل ونضرع إلى الله أن يُمِد أولئك الأبطال بمدد نصره وأن يشد أزرهم بملائكته".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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