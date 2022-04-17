استدعت الخارجية الروسية، الأحد، السفير الإسرائيلي أليكس بن تسيفي، للمثول أمامها الاثنين، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "استدعاء موسكو، للسفير الإسرائيلي لديها، يأتي بعد عدة إدانات إسرائيلية للتدخل الروسي العسكري في أوكرانيا".

والجمعة، وجهت روسيا انتقادات شديدة اللهجة إلى إسرائيل، على خلفية تصويت الأخيرة لصالح قرار تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن إسرائيل "تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال مواصلة الاحتلال غير القانوني والضم الزاحف لأراضي الفلسطينيين".

والخميس، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان، على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وندد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في أكثر من مناسبة، بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، خلافاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يتخذ موقفاً أكثر تحفظاً ويحاول التوسط بين موسكو وكييف.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الروسية حول استدعاء السفير الإسرائيلي.