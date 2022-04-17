سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب موقفها من الحرب في أوكرانيا.. روسيا تستدعي سفير إسرائيل
وجهت روسيا انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل، واستدعت لاحقاً السفير الإسرائيلي لديها، وذلك على خلفية، التصويت لصالح تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والإدانات المستمرة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
بسبب موقفها من الحرب في أوكرانيا.. روسيا تستدعي سفير إسرائيل
إسرائيليون يحتجون على الهجوم العسكري  الروسي ضد أوكرانيا أمام السفارة الروسية في تل أبيب. المصدر jpost / Others
17 أبريل 2022

استدعت الخارجية الروسية، الأحد، السفير الإسرائيلي أليكس بن تسيفي، للمثول أمامها الاثنين، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "استدعاء موسكو، للسفير الإسرائيلي لديها، يأتي بعد عدة إدانات إسرائيلية للتدخل الروسي العسكري في أوكرانيا".

والجمعة، وجهت روسيا انتقادات شديدة اللهجة إلى إسرائيل، على خلفية تصويت الأخيرة لصالح قرار تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن إسرائيل "تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال مواصلة الاحتلال غير القانوني والضم الزاحف لأراضي الفلسطينيين".

والخميس، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان، على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وندد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في أكثر من مناسبة، بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، خلافاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يتخذ موقفاً أكثر تحفظاً ويحاول التوسط بين موسكو وكييف.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الروسية حول استدعاء السفير الإسرائيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us