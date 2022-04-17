قالت عائلة تركية في ألمانيا إنها ستقاضي الشرطة الألمانية بسبب استخدامها العنف ضد ابنها بزعم تمزيق ملصق انتخابي.

وأظهر مقطع فيديو ضابطَي شرطة وهما يقيّدان يدي أميرهان ألتنتاس (13 عاماً)، بينما كان أحد الضباط يضغط على صدر الصبي بركبته في غرب مدينة دويسبورغ.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال إرسين ألتنتاس، والد أميرهان، إنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه المعاملة من الشرطة لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً، بغضّ النظر عن السبب.

وقال الأب الذي يعمل سائق شاحنة في دويسبورغ: "سنتابع القضية بشكل قانوني حتى النهاية".

وأخبر أميرهان ألتينتاس بالحادثة، وقال إنه كان يلهو مع أصدقائه عندما فقد توازنه فجأة أمام الكنيسة وسقط وبيده ملصق انتخابي حاول التمسك به.

وأوضح: "لم أستطع التنفس وانقطعت حالة الوعي. ضغطوا (رجال الشرطة) على ذراعي وساقي وسحلوني على الأرض".

وقال الأب إن السلطات التركية والصحافة التركية تواصلت معهم بعد الحادث، لكن السلطات الألمانية والصحافة تجاهلت ذلك.

وأضاف: "لن نتخلى عن هذا الأمر حتى النهاية مهما حدث. سنرفع دعوى بالتأكيد".