قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده لم تعد قوة إقليمية إنما عالمية.

جاء ذلك في كلمة بولاية سينوب، أوضح فيها أن بلاده تسعى إلى حل المشاكل المحيطة بها من جهة، ومن جهة أخرى إلى استغلال الفرص المتاحة أمامها بالشكل الأفضل.

ولفت إلى أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، قائلاً: "لماذا رئيسا البلدين يقبلون فقط بوساطة الرئيس رجب طيب أردوغان! لأننا نتخذ موقفاً واضحاً، ونتمتع بعلاقات جيدة ومتوازنة مع الجميع".

وأشار إلى أن أهمية تركيا تزداد بالنسبة للسلام العالمي، حيث تكافح من أجل عالم أكثر عدلاً.

وأكد أن تركيا تدعم وحدة أراضي جميع دول المنطقة التي تعاني أزمات مثل سوريا واليمن وليبيا وأوكرانيا.

وأردف: "كانت الأزمات في محيطنا، تقع على عاتقنا مسؤولية السعي إلى حلها قبل الجميع، لأن تركيا لم تعد دولة إقليمية، إنما باتت قوة عالمية".