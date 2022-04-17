سياسة
2 دقيقة قراءة
"أصبحنا قوة عالمية".. جاوش أوغلو: نبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب بأوكرانيا
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده لم تعد قوة إقليمية إنما عالمية. ولفت إلى أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.
"أصبحنا قوة عالمية".. جاوش أوغلو: نبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب بأوكرانيا
جاوش أوغلو: تركيا لم تعد قوة إقليمية إنما عالمية / AA
17 أبريل 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده لم تعد قوة إقليمية إنما عالمية.

جاء ذلك في كلمة بولاية سينوب، أوضح فيها أن بلاده تسعى إلى حل المشاكل المحيطة بها من جهة، ومن جهة أخرى إلى استغلال الفرص المتاحة أمامها بالشكل الأفضل.

ولفت إلى أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، قائلاً: "لماذا رئيسا البلدين يقبلون فقط بوساطة الرئيس رجب طيب أردوغان! لأننا نتخذ موقفاً واضحاً، ونتمتع بعلاقات جيدة ومتوازنة مع الجميع".

وأشار إلى أن أهمية تركيا تزداد بالنسبة للسلام العالمي، حيث تكافح من أجل عالم أكثر عدلاً.

وأكد أن تركيا تدعم وحدة أراضي جميع دول المنطقة التي تعاني أزمات مثل سوريا واليمن وليبيا وأوكرانيا.

وأردف: "كانت الأزمات في محيطنا، تقع على عاتقنا مسؤولية السعي إلى حلها قبل الجميع، لأن تركيا لم تعد دولة إقليمية، إنما باتت قوة عالمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us