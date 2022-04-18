سياسة
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مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تخليه من المصلين
اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح الاثنين ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تخليه من المصلين
  مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والشرطة الإسرائيلية تخليه من المصلين   / AA
18 أبريل 2022

بدأ مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين اقتحامهم لساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت إخلاءها من المصلين استعداداً لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن شهود عيان أن العشرات من عناصر الشرطة انتشروا في ساحات المسجد قبل وقت قصير من بدء اقتحامات المستوطنين.

وأجبرت الشرطة المصلين على إخلاء ساحات المسجد بشكل كامل قبل أن تبدأ السماح للمستوطنين باقتحامه عبر مجموعات تضم الواحدة منها نحو 40 مستوطناً.

واحتج العشرات من المصلين المسلمين الموجودين داخل المصلى القبلي المسقوف على الاقتحام عبر ترديد هتاف "الله أكبر ولله الحمد"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

فيما قال شهود عيان للوكالة إن العشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية اقتحموا ساحات المسجد وبخاصة قُبالة المسجد القبلي وصحن مُصلى قبة الصخرة وأجبروا المصلين على مغادرة المسجد.

وأضاف شهود العيان أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت على بوابات المسجد الأقصى لمنع المصلين العودة إلى دخول المسجد مجدداً.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تُجبر فيه الشرطة الإسرائيلية المصلين على إخلاء المسجد الأقصى قبيل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد تحت حراسة الشرطة طوال أيام الأسبوع عدا يومَي الجمعة والسبت.

ويكتسب اقتحام المستوطنين خلال الأسبوع الجاري حساسية خاصة نظراً إلى تزامنه مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ مساء الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.

ودعت جماعات استيطانية لتكثيف الاقتحامات خلال فترة عيد الفصح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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