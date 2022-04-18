سياسة
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رئيسي يهدد باستهداف قلب إسرائيل إذا فكّرت في التحرك ضد إيران
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف قلب إسرائيل إذا تحركت "أدنى تحرك" ضد إيران، وخلال عرض عسكري في طهران توعد رئيسي إسرائيل قائلاً: "وجهة قواتنا المسلحة قلب النظام الصهيوني".
رئيسي يهدد باستهداف قلب إسرائيل إذا فكّرت في التحرك ضد إيران
تصريحات رئيسي جاءت خللال عرض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية في طهران / Reuters
18 أبريل 2022

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال عرض عسكري الاثنين إن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف قلب إسرائيل إذا تحركت "أدنى تحرك" ضد إيران.

وقال رئيسي في كلمة بثها التلفزيون: "إذا تحركتم أدنى تحرك ضد شعبنا.. فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام الصهيوني".

وتقول إسرائيل التي ترفض إيران الاعتراف بها إنها لن تقبل أن تصبح إيران "دولة نووية" في الوقت الذي تحاول فيه طهران والدول الكبرى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وجرى تعليق محادثات غير مباشرة كانت تجري بين طهران وواشنطن على مدى عام تقريباً الشهر الماضي.

وتقول إسرائيل إنها لن تكون ملزمة بأي اتفاق وقد تتخذ إجراءات أحادية الجانب في نهاية المطاف ضد المواقع النووية الإيرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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