قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال عرض عسكري الاثنين إن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف قلب إسرائيل إذا تحركت "أدنى تحرك" ضد إيران.

وقال رئيسي في كلمة بثها التلفزيون: "إذا تحركتم أدنى تحرك ضد شعبنا.. فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام الصهيوني".

وتقول إسرائيل التي ترفض إيران الاعتراف بها إنها لن تقبل أن تصبح إيران "دولة نووية" في الوقت الذي تحاول فيه طهران والدول الكبرى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وجرى تعليق محادثات غير مباشرة كانت تجري بين طهران وواشنطن على مدى عام تقريباً الشهر الماضي.

وتقول إسرائيل إنها لن تكون ملزمة بأي اتفاق وقد تتخذ إجراءات أحادية الجانب في نهاية المطاف ضد المواقع النووية الإيرانية.