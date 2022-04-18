سياسة
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شاهد | تركيا تطلق عملية عسكرية ضد PKK الإرهابي شمالي العراق
أعلنت تركيا إطلاق عملية عسكرية برية وجوية جديدة ضد أوكار تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.
شاهد | تركيا تطلق عملية عسكرية ضد PKK الإرهابي شمالي العراق
تركيا تطلق عملية عسكرية جديدة ضد PKK الإرهابي شمالي العراق (وزارة الدفاع التركية) / Others
18 أبريل 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اليوم الاثنين إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد أهداف تابعة لتنظيم PKK الإرهابي في مناطق ميتينا وزاب وأفاشين باسيان شمالي العراق.

جاء ذلك خلال لقاء أقار رئيس هيئة الأركان العامة العماد يشار جولر وقائد القوات البرية العميد موسى أفسيفر وقائد القوات البحرية الفريق عدنان أوزبال في مقر قيادة القوات الجوية بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال أقار في إيجاز حول العملية إن "قواتنا المسلحة التركية البطلة شنت عملية (قفل المخلب) ضد أهداف إرهابية شمالي العراق، بهدف منع وقوع هجمات إرهابية ضد شعبنا وقواتنا وضمان حدودنا".

وأوضح أنه في إطار العملية "قصفت القوات الجوية أهدافاً إرهابية في مناطق متينا وزاب وأفاشين باسيان، ونجح الطيارون الأتراك في إصابة أهداف تتكون من ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة وما يسمى بمقار تابعة للتنظيم الإرهابي".

وأكد أن "قوات الكوماندوز تسللت عبر الحدود البرية إلى الشمال العراقي وشاركت في عملية استهداف التنظيم بدعم من طائرات (أتاك) والمُسيرات".

وأشار إلى أن العملية مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها، وقد جرى تحقيق الأهداف المحددة في المرحلة الأولى منها.

وقبل أيام عثرت قوات الكوماندوز التركية خلال عملية مسح شمالي العراق وتمشيطه على نحو 45 ألف طلقة بندقية و48 قنبلة و46 طلقة دوشكا و9 قذائف مضادة للدبابات كانت مخبأة في أوكار تابعة للتنظيم.

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي أطلقت تركيا عملية عسكرية جوية تحت اسم "نسر الشتاء" استهدفت خلالها أهدافاً تابعة للتنظيم في مناطق المالكية-ديريك وسنجار وقراجق شمالي العراق وسوريا.

يُذكر أن PKK الإرهابي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي
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