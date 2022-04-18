واصلت روسيا قصفها المدفعي والصاروخي على مدن في شمال أوكرانيا وشرقيها، فيما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببذل كل ما في وسعه للدفاع عن ماريوبول طالباً من الجنود المحاصرين فيها القتال "حتى النهاية".

وقالت السلطات في منطقتَي لفيف غرب أوكرانيا ودنيبروبتروفسك في الجنوب إن انفجارات متعددة وقعت اليوم الاثنين، بينما سمع دوي سلسلة من الانفجارات في كييف مع استمرار الهجوم الروسي على البلاد.

وحسب التلفزيون الرسمي الأوكراني سوسبيلن أصيب 2 بهجمات دنيبروبتروفسك، فيما قال رئيس بلدية لفيف آندريه سادوفي إن المدينة تعرضت لخمس ضربات صاروخية.

بدوره قال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي على تويتر: "شُنت خمس ضربات صاروخية قوية على البنية التحتية لمدنية لفيف الأوروبية القديمة".

وأوضح بودولياك: "يواصل الروس مهاجمة المدن الأوكرانية بهمجية من الجو معلنين للعالم بأسره (حقهم) في قتل الأوكرانيين".

قتال حتى النهاية

إلى ذلك اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد روسيا بالرغبة في "تدمير" منطقة دونباس تماماً، واعداً ببذل كل ما في وسعه للدفاع عنها بدءاً بمدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية حيث طلب من الجنود المحاصرين القتال "حتى النهاية".

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو: "الجنود الروس يستعدون لشن هجوم في شرق بلادنا بمستقبل قريب. إنهم يريدون حرفياً القضاء على دونباس وتدميرها".

وأضاف: "مثلما يدمر الجنود الروس ماريوبول فإنهم يريدون تدمير مدن أخرى ومجتمعات أخرى في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك".

وقال متوجهاً إلى مواطنيه: "لا تتعاونوا مع المحتلين"، مضيفاً: "يجب أن تصمدوا أمامهم"، ومردداً على مسامع الغربيين أن "الحاجة إلى فرض حظر على شحنات النفط من روسيا تفرض نفسها كل يوم".

عضوية الاتحاد الأوروبي

وحول مسألة انضمام كييف إلى الاتحاد الأرووبي قال إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا أكملت استطلاعاً سيشكل نقطة بداية للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن العضوية.

وسلمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاستطلاع إلى زيلينسكي خلال زيارتها إلى كييف في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، وتعهدت ببداية أسرع لمحاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الروسي.

وقال جوفكفا لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية مساء الأحد: "اليوم أستطيع أن أقول إن الوثيقة أكملها الجانب الأوكراني".

وأضاف أنه سيكون على المفوضية الأوروبية إصدار توصية بشأن امتثال أوكرانيا لمعايير العضوية الضرورية.

وقال: "نتوقع أن تكون التوصية.. إيجابية وبعد ذلك ستكون الكرة في ملعب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف جوفكفا أن أوكرانيا تتوقع الحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران خلال اجتماع مقرر لاجتماع المجلس الأوروبي.