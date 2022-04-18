أعلنت وزارة الدفاع التركية توجيه ضربة قوية إلى تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، خلال عملية قفل المخلب في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان.

وأوضحت الوزارة في بيان الاثنين أن تنظيم PKK الذي مني بخسائر ثقيلة نتيجة للعمليات الناجحة للجيش التركي يواصل وجوده في بعض المناطق شمالي العراق وإنشاء مخابئ ومواقع مجدداً.

وقال البيان: "جرى إطلاق عملية قفل المخلب ضد الأهداف الإرهابية شمالي العراق بهدف ضمان أمن حدودنا ومنع الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقوات أمننا من شمالي العراق عبر القضاء على PKK وباقي العناصر الإرهابية، وذلك تماشياً مع حقوقنا في الدفاع المشروع عن النفس وفق المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة".

ولفت البيان إلى استهداف القوات التركية جواً لمواقع للتنظيم الإرهابي مثل مخابئ ومغارات وأنفاق ومخازن أسلحة ومقار مزعومة قبيل العملية، مبيناً أن المدفعية مهدت قبيل العملية الجوية بقصف عنيف لأهداف محددة.

وشدد على أن العملية نفذت بالتنسيق مع أصدقاء تركيا وحلفائها، ووجهت فيها أنقرة ضربة قوية إلى التنظيم الإرهابي في المنطقة من خلال استخدام أكبر كمية من الذخيرة المحلية.

وأكد البيان اتخاذ كل التدابير لعدم إلحاق ضرر بالمدنيين والمباني التاريخية والثقافية والبيئة خلال العملية التي تستهدف الإرهابيين فقط ونفذت مع احترام وحدة الأراضي العراقية.

ونشرت وزارة الدفاع مقطعاً مصوراً تظهر جانباً من العملية، ويظهر في المشاهد إقلاع المقاتلات والمروحيات وإصابتها أهداف التنظيمات الإرهابية بدقة عالية.

كما تظهر في المشاهد نفسها عمليات الإنزال التي نفذتها قوات الكوماندوز والقوات الخاصة التركيتين.

وفي إطار متابعته لسير العملية قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن قوات بلاده سيطرت على كامل الأهداف المخطط لها وحيدت أعداداً كبيرة من الإرهابيين.

وفي تصريحات أدلى بها خلال متابعته برفقة كبار قادة الجيش التركي من مركز قيادة القوات الجوية أكد أقار أن العملية العسكرية هذه تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق وضمان أمن الحدود التركية.

وأضاف أن "قفل المخلب" بدأت عقب عملية تحضير وإعداد منذ فترة طويلة.

وتابع: "وفقاً للخطة استهدفت القوات الجوية بشكل مكثف مواقع الإرهابيين في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان، حيث نجح طيارونا الأبطال في إصابة أهداف كمخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة وما يسمى مقار تابعة للتنظيم الإرهابي".

وأفاد بأن مروحيات "أتاك" المحلية والطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة تساند قوات الكوماندوز الخاصة في عملياتها البرية.

وشدد على أن قوات بلاده سيطرت على كامل الأهداف المخطط لها وحيدت أعداداً كبيرة من الإرهابيين.