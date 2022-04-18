سياسة
4 دقيقة قراءة
منعطف جديد.. "حظر الحجاب" لم يعد على رأس أولويات لوبان لقمع المسلمين بفرنسا
لم يعُد حظر الحجاب في الأماكن العامة الذي تطالب به مرشّحة اليمين المتطرّف مارين لوبان على رأس أولوياتها في قمع الحضور الإسلامي، وفق ما كشفه معاونون لها قبل أسبوع من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
منعطف جديد.. "حظر الحجاب" لم يعد على رأس أولويات لوبان لقمع المسلمين بفرنسا
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا  / Reuters
18 أبريل 2022

كشف مسؤولون في حزب المرشحة اليمينية لرئاسيات فرنسا، أن مارين لوبان تراجعت عن فكرة "حظر الحجاب في الأماكن العامة"، وأنه "لم يعُد على رأس أولوياتها".

جاء تغيُّر موقف لوبان قبل أسبوع واحد فقط من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث تواجه الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

وقالت لوبان السبت الماضي، إن الحجاب "مشكلة معقدة"، لكنها في المقابل أكّدت أنها "غير محدودة التفكير" وأن مشروع الحظر المثير للجدل هذا سيُطرَح للنقاش في الجمعية الوطنية.

في السياق نفسه خفّف سيباستيان شون المتحدث باسم لوبان، من حدة المواقف المعارضة لأنصار حزبه ومرشحته للرئاسة من الحجاب الإسلامي.

وقال في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية الأحد، إنه في حال انتخاب لوبان "ستكلّف البرلمان تحديد تفاصيل هذه المسألة".

وأضاف أن البرلمان الفرنسي "هو الذي سينظر في قضية حظر الحجاب، ويقدّم الحلول العملية كي لا تتأثر مثلاً سيدة في السبعين من العمر تضع الحجاب منذ سنوات بهذا التدبير".

وأوضح أن هذه الفئة من المسلمات "ليست الجهة المستهدفة"، قائلاً: "نحن نستهدف المتشددين الإسلاميين".

في السياق نفسه لفت رئيس بلدية بربينيان (جنوبي فرنسا) لوي أليو، الذي ينتمي بدوره إلى حزب لوبان "التجمع الوطني" في حلقة إذاعية، إلى أن جوهر القانون يقضي بحماية "هؤلاء اللاتي يخضعن لضغوط" عائلية أو اجتماعية أو طائفية.

وجاء التغيُّر في موقف لوبان بعدما احتدم الجدل بينها وبين ماكرون الذي سعى لاستغلال إصرار الأولى على فكرة حظر الحجاب في الأماكن العامة، للقول إن سياساتها "لا تختلف عن سياسات الجبهة الوطنية المتشددة التي أسسها والدها جان ماري لوبان".

والخميس ذهب ماكرون أبعد من ذلك، خلال زيارة لمدينة لوهافر حين قال: "لا دولة في العالم تحظر الحجاب في الأماكن العامة. هل تريدون أن تكونوا أول من يفعل ذلك؟".

ويدرك ماكرون أهمية أصوات الناخبين المسلمين في فرنسا البالغ عددهم نحو 5 ملايين، ويشكّلون 9% من السكان.

ووفقاً لاستطلاع أجراه مركز "إيفوب"، اختار 69% من الناخبين المسلمين في الجولة الأولى من الانتخابات المرشَّح اليساري الراديكالي صاحب المركز الثالث جان لوك ميلونشون، ويسعى ماكرون لكسب تأييدهم لضمان فوزه في الجولة الثانية.

ورغم إدراك ماكرون أهمية أصوات المسلمين، فإن حكومته أقرت العام الماضي قانوناً مثيراً للجدل لمحاربة "الانفصالية"، وهي الكلمة المستخدمة لوصف خلط السياسة بالإسلام، الذي يُعتبر خطيراً على قيمة العلمانية في فرنسا.

فيما كانت لوبان تدعو إلى حظر الحجاب في الشوارع الفرنسية، وتصفه بأنه "زيّ موحَّد فرضه بمرور الوقت أشخاص لديهم رؤية متطرفة للإسلام".

وترى لوبان أن الحجاب الإسلامي بمثابة "علامة" على الآيديولوجيا الإسلامية التي تعتبرها بوابة للتطرُّف.

وحظرت فرنسا عام 2004 الحجاب في الفصول الدراسية، كما حظرت عام 2010 النقاب الذي يغطّي الوجه في الشوارع.

وتَصدَّر ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحلّت لوبان ثانياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us