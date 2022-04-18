سياسة
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بوتين وعباس يبحثان هاتفياً التصعيد بالأقصى والأزمة الأوكرانية
بحث الرئيسان الفلسطيني محمود عباس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الأخيرة وما تخللها من تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.
بوتين وعباس يبحثان هاتفياً التصعيد بالأقصى والأزمة الأوكرانية
الرئيسان الفلسطيني محمود عباس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (وكالة الأنباء الفلسطينية) / Others
18 أبريل 2022

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين آخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ووضع عباس نظيره الروسي في صورة آخر التطورات، بخاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأشارت "وفا" إلى أن الرئيس الروسي "شدد على موقف بلاده الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني".

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن بوتين عبّر عن "رفضه الممارسات الإسرائيلية التي تحول دون وصول المصلين بحرية إلى المسجد الأقصى، ودعا لاحترام الوضع التاريخي للمسجد الأقصى والقدس".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين أن بوتين بحث كذلك في الاتصال الهاتفي مع عباس المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ الجمعة يسود التوتر مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل دعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية لاقتحام الأقصى تزامناً مع عيد الفصح اليهودي.

كما تشهد الضفة الغربية توتراً بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري أسفر عن مقتل 18 فلسطينياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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