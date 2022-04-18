أعلنت الشرطة السويدية اليوم الاثنين إصابة 26 من عناصرها و14 مدنياً في الأيام الأخيرة خلال صدامات عنيفة مع متظاهرين احتجوا على تجمّعات مزمعة لحركة يمينية متطرفة أرادت حرق نسخ من القرآن الكريم.

وقال قائد الشرطة السويدية أندرس ثورنبرغ خلال مؤتمر صحفي: "يصل الأمر في بعض الحالات إلى محاولة القتل، وشهدت كل الحالات اعتداء جسيماً على سلطات إنفاذ القانون".

ولم يوضح المسؤول خطورة الإصابات، لكن الصحافة المحلية أكدت أنها طفيفة.

وكانت حركة "سترام كورس" اليمينية التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان حرقت السبت الماضي نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو.

ونظّمت تظاهرة أمس الأحد للاحتجاج على فاعلية أعلن بالودان في وقت لاحق إلغاءها.

وأثارت التجمعات التي نظّمتها الحركة المتطرفة الصغيرة وحرقت خلالها نسخاً من القرآن تنديداً في أنحاء العالم الإسلامي.

واعتبرت وزارة الخارجية العراقية التي استدعت القائم بالأعمال في سفارة السويد أن أفعال الحركة المتطرفة تمثّل "استفزازاً لمشاعر المسلمين وأساءَ بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم".

كما أعربت الخارجية السعودية الاثنين عن "استنكارها لما فعله بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة إلى القرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية للمملكة.

ويعتزم راسموس بالودان الترشح للانتخابات التشريعية السويدية في سبتمبر/أيلول المقبل، لكنه لم ينجح بعد في جمع التوقيعات اللازمة، ويقوم حالياً "بجولة" في السويد حيث يزور الأحياء التي تقطنها نسبة عالية من المسلمين لإحراق نسخ من المصحف فيها.