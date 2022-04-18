سياسة
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الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي وتل أبيب تتهمه بإضرار جهود السلام
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنّ بلاده ستستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في عمّان لإبلاغه إدانة المملكة أعمال العنف في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس. فيما اعتبرت إسرائيل أن استدعاء القائم بأعمال سفارتها "يضرّ بجهود إحلال السلام في القدس".
الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي وتل أبيب تتهمه بإضرار جهود السلام
الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على أعمال العنف بالقدس / AA
18 أبريل 2022

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الاثنين أنّ بلاده ستستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في عمّان لإبلاغه إدانة المملكة أعمال العنف في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس.

وقال الصفدي في كلمة أمام مجلس النواب: "استدعينا السفير الإسرائيلي ولم يكن موجوداً في عمّان، اليوم (الاثنين) سيكون هناك استدعاء للقائم بالأعمال من أجل إبلاغه رسالة المملكة الصارمة والواضحة التي كنّا أعلنّاها والتي كنّا أوصلناها عبر طرق دبلوماسية أخرى في العلن والتي ندين فيها هذه التصرفات والتي نطالب فيها بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والتي تحمّل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية كلّ ما يجري".

وأضاف: "اليوم سألتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي في عمّان لإيصال ذات الرسالة".

وأوضح الصفدي أنّ "سفراء المملكة في كلّ عواصم العالم يتحرّكون ويوصلون هذا الموقف الأردني محذرين المجتمع الدولي من أنّه إذا لم توقف إسرائيل هذه الإجراءات غير الشرعية ولم توقف انتهاكاتها للحرم القدسي فإنها تتحمل مسؤولية الانفجار الذي سيأتي حتماً لأنّ أحداً لن يقبل اعتداءً على المسجد الأقصى".

من جانب آخر، أكّد الصفدي أنّ اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرّك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس، والتي تضمّ بالإضافة إلى الأردن كلاً من الجزائر والسعودية وقطر ومصر والمغرب وتونس والأمين العام للجامعة العربية، ستجتمع في العاصمة الأردنية الخميس.

والاثنين وجّه 87 نائباً أردنياً (من مجموع 130 نائباً) مذكرة إلى الحكومة تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة "احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف".

الإضرار بجهود إحلال السلام

إلى ذلك، اعتبرت إسرائيل مساء الاثنين استدعاء الأردن القائم بأعمال سفارتها في عمان "يضرّ بجهود إحلال السلام في القدس".

جاء ذلك في بيان للخارجية الإسرائيلية بعد أن استدعت نظيرتها الأردنية الدبلوماسي الإسرائيلي، وسلّمته رسالة احتجاج تطالب فيها بوقف فوري لـ"الانتهاكات الإسرائيلية" بالمسجد الأقصى.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "الإجراءات الأردنية تضرّ بجهود إحلال السلام في القدس"، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وبجانب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، أجرت القيادة الأردنية اتصالات إقليمية ودولية مكثفة بشأن المسجد الأقصى.

ويستضيف الأردن الخميس اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية العربية بشأن القدس، لبحث "سبل التصدي للتصعيد الإسرائيلي الخطير"، وفق بيان للخارجية الأردنية.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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