اعتقلت الشرطة البريطانية الاثنين رجلاً مسلحاً، بعدما واجه ضابطين من شرطة وزارة الدفاع بسكين، بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأغلقت الشرطة طريق وايتهول لعدة ساعات ثم أعادت فتحه، وهو الطريق الذي يضم العديد من الإدارات الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، ويؤدي إلى مكتب جونسون ومقر إقامته في داوننغ ستريت.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقاً في أعقاب الحادث الذي وقع في هورس غاردز باريد، وهي ساحة عروض احتفالية تطل على حديقة سانت جيمس بارك.

وأضافت شرطة العاصمة لندن في بيان: "حوالي الساعة 08:50 واجه رجل يبلغ من العمر 29 عاماً، مسلحاً بسكين، اثنين من ضباط شرطة وزارة الدفاع".

وتابع البيان: "جرى استخدام مسدس صاعق، وتمكن الضباط من تقييد الرجل، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات".

وأوضحت الشرطة أنه أُلقي القبض عليه "للاشتباه في شروع في القتل وحيازة سلاح"، ولا يزال قيد الاعتقال في مركز شرطة بوسط لندن.

كما أكدت الشرطة أن الحادث لا يجرى التعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب.