واجهت صانعة المحتوى المصرية حنين حسام حكماً قضائياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية تقدر بنحو 200 ألف جنيه مصري (11 ألف دولار)، وفق محكمة جنايات القاهرة بعد إعادة محاكمتها الاثنين.

جاء ذلك في وسائل إعلام محلية، ذكرت أن حنين (21 عاماً) انهارت فور سماع الحكم، وترجّت القاضي بإصرار أنها لم ترتكب أي جرم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كانت المحكمة قضت على حنين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فتاة التيك توك"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامها بالاتجار في البشر واستغلال الفتيات وتحريضهن على الفجور مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت المحكمة أن المتهمات، حنين و3 آخرين من صانعات المحتوى، تكسبّوا مادياً بالتحريض على الفسق والدعارة الإلكترونية.

ووجهت النيابة العامة المصرية إلى الفتيات، تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة، واستدراج الفتيات الصغيرات واستغلالهن.

وأشارت النيابة إلى أن حنين حسام، تلقت أموالاً من تطبيق "لايكي" الإلكتروني، مقابل توظيف فتيات قاصرات للعمل في الدعارة الإلكترونية عبر استدراجهن.