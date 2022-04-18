سياسة
3 دقيقة قراءة
هجوم روسي محتمل بالشرق وزيلينسكي يسلّم استطلاعاً عن عضوية الاتحاد الأوروبي
سلّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استطلاعاً إلى مندوب الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يجعل بلاده دولة مرشحة لعضوية الاتحاد. فيما قالت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية إنها لاحظت مؤشرات على أن روسيا بدأت هجوماً جديداً متوقعاً في شرق البلاد.
هجوم روسي محتمل بالشرق وزيلينسكي يسلّم استطلاعاً عن عضوية الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا تقول إنها رصدت مؤشرات على بدء هجوم روسي جديد في الشرق / AFP
18 أبريل 2022

سلّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى مندوب الاتحاد الأوروبي استطلاعاً من شأنه أن يجعل بلاده دولة مرشحة لعضوية الاتحاد.

والتقى زيلينكسي رئيس بعثة الاتحاد لدى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس، حسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة الأوكرانية، الاثنين.

وقدّم زيلينسكي لماسيكاس، الاستطلاع الذي أعطي له خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كييف مؤخراً.

وقال زيلينسكي خلال اللقاء: "اليوم هو أحد المراحل في طريق انضمام دولتنا إلى الاتحاد الأوروبي، وأحد الطموحات التي ناضل شعبنا من أجلها".

ولفت إلى أن "مضي أوكرانيا نحو الاتحاد يأتي في وقت مأساوي للغاية فقد فيه العديد من الأوكرانيين الذين يتبنون القيم الأوروبية حياتهم (خلال الهجوم الروسي)".

وأضاف: "نؤمن بأننا سنحصل على الدعم ونصبح دولة مرشحة للعضوية".

هجوم جديد في الشرق

قالت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين إنها لاحظت مؤشرات على أن روسيا بدأت هجوماً جديداً متوقعاً في شرق البلاد، مع زيادة شدة الهجمات في أجزاء من منطقتي دونيتسك وخاركيف.

وأضافت قيادة القوات المسلحة في منشور على فيسبوك أن القوة العسكرية الرئيسية لروسيا تركز على السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالكامل.

وذكرت أن المعارك مستمرة في مدينة ماريوبول الساحلية، إذ قالت إن روسيا تحاول اقتحام ميناء المدينة البحري.

ماريوبول لا تزال محل نزاع

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير اليوم الاثنين إن مدينة ماريوبول الساحلية بشرق أوكرانيا لا تزال محل نزاع، إذ يبدو أن روسيا أرسلت تعزيزات إلى أوكرانيا في الأيام الأخيرة.

وقال المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته إلى الصحفيين: "تقييمنا هو أن ماريوبول لا تزال محل نزاع... (إنها) لا تزال تحت التهديد من الجو، من الضربات الصاروخية والقنابل التي تُسقط من الجو، وبالطبع المدفعية".

وأضاف المسؤول أن نحو 76 كتيبة تكتيكية روسية في جنوب وشرق أوكرانيا حالياً، بزيادة نحو 11 كتيبة في الأيام الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us