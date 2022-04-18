سياسة
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إسرائيل تعلن اعتراض قذيفة أطلقت من غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل، فيما لم يصدر تعليق من غزة حتى الآن.
إسرائيل تعلن اعتراض قذيفة أطلقت من غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض القبة الحديدية قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة / Reuters
18 أبريل 2022

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، اعتراض قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال الجيش في بيان، نشر عبر تويتر: "القبة الحديدية تعترض قبل قليل قذيفة صاروخية جرى إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل".

ولم يذكر الجيش مزيداً من التفاصيل، كما لم تعلن أية جهة في قطاع غزة إطلاق قذائف تجاه إسرائيل، حتى الساعة 18.05 بتوقيت غرينتش.

والأحد، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن "الجيش الإسرائيلي، وبسبب الخشية من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، سيزيد من نشر أنظمة الدفاع الجوي (بطاريات القبة الحديدية) في جنوب البلاد".

ويأتي ذلك في ظل الأوضاع المتوترة بالضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.

وتحذر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين المسلمين فيه، متوعدة بأنها "لن تصمت في حال تجاوز الخطوط الحمراء".

ولليوم الثاني على التوالي، منذ بدء عيد الفصح اليهودي، (يمتد من مساء الجمعة ويستمر إلى الخميس)، يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من الشرطة.

وقبل الاقتحام، تُجبر الشرطة الإسرائيلية المصلين المسلمين على إخلاء ساحات المسجد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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