سياسة
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أردوغان: ما يحدث في المسجد الأقصى يبعث على الحزن وآمل ألا تتكرر هذه المشاهد
أعرب الرئيس التركي عن أمله ألّا يتكرر ما يحدث في المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن ما يجري يبعث على الحزن حقاً.
أردوغان: ما يحدث في المسجد الأقصى يبعث على الحزن وآمل ألا تتكرر هذه المشاهد
أردوغان: نرى ما يحدث في المسجد الأقصى، الأمر الذي يبعث على الحزن حقاً / AA
18 أبريل 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن ما يحدث في المسجد الأقصى يبعث على الحزن.

وأضاف في سياق كلمة ألقاها على هامش لقاء وإفطار رمضاني مع السفراء الأجانب في العاصمة أنقرة: "نرى ما يحدث في المسجد الأقصى، الأمر الذي يبعث على الحزن حقاً وآمل ألا تتكرر مثل هذه المشاهد مستقبلاً".

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامناً مع عيد الفصح اليهودي.

في سياق آخر، قال الرئيس التركي إن "إحلال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ثم تأسيس سلام دائم سيكون من أفضل الإنجازات للإنسانية جمعاء".

وأوضح" سنواصل جهودنا من أجل التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين (الروسي والأوكراني) وللمجتمع الدولي عبر مفاوضات إسطنبول".

وقال أردوغان: "واثق كل الثقة بإمكانية التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار على أساس المحافظة على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأضاف " أحرز الطرفان (الروسي والأوكراني) تقدماً ملموساً لكن مشاهد بوتشا وإربين واستهداف المدنيين في كراماتورسك ألقت بظلالها على جهودنا".

وفيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع أرمينيا، قال الرئيس التركي "نواصل بجد مساعي التطبيع مع أرمينيا ونبذل جهوداً لمنع حدوث توترات جديدة وللمحافظة على الاستقرار في البلقان".

وأشار في شأن آخر إلى أن بلاده قدمت مساعدات طبية لـ160 دولية، موضحاً: " قدمنا مساعدات طبية إلى 160 دولة و12 منظمة دولية في العامين الأخيرين كما وهبنا حتى الآن 6.3 ملايين جرعة لقاح لـ19 دولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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