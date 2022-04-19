قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، إن بلاده أطلقت عملية "المخلب-القفل" ضد الإرهابيين شمالي العراق، استناداً إلى حق الدفاع المشروع لحماية نفسها من الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الاثنين بمقر الحزب في أنقرة، حيث تطرّق إلى عملية "المخلب-القفل" الجارية ضد تنظيم PKK الإرهابي.

وأكد أن تركيا تكافح الإرهاب في إطار حقوقها النابعة من القانون الدولي، وبموجب المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن تركيا ما كانت لتلجأ إلى مثل هذه العمليات لو أن الدول المجاورة التي يتمركز فيها التنظيم قادرة على طرد الإرهابيين من أراضيها.

وشدد على أن تركيا تستخدم حقها المشروع في الدفاع عن النفس وتساعد عبر عملياتها الدول المجاورة والشقيقة على التخلص من الإرهاب.