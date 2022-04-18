سياسة
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"سنحبك للأبد".. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع
أعلن نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو الاثنين وفاة أحد توأميه حديثي الولادة. وقدم مانشستر يونايتد تعازيه لرونالدو عبر تغريدة أعرب خلالها عن دعمه له، قائلاً: "ألمك ألمنا".
"سنحبك للأبد".. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع
كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع / AFP
18 أبريل 2022

أعلن نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو الاثنين وفاة أحد توأميه حديثي الولادة.

وقال رونالدو، في بيان عبر حسابه في تويتر: "ببالغ الحزن علينا إعلان وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي أبوين. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

وأضاف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات على رعايتهم الماهرة ودعمهم، نحن جميعاً محطمون، ولطفاً نطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا، أنت ملاكنا. سنحبك للأبد".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز أنهما سيرزقان بتوأم، ولد وبنت.

وقدم مانشستر يونايتد تعازيه إلى رونالدو عبر تغريدة أعرب خلالها عن دعمه له، قائلاً: "ألمك ألمنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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