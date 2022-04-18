أعلن نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو الاثنين وفاة أحد توأميه حديثي الولادة.

وقال رونالدو، في بيان عبر حسابه في تويتر: "ببالغ الحزن علينا إعلان وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي أبوين. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

وأضاف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات على رعايتهم الماهرة ودعمهم، نحن جميعاً محطمون، ولطفاً نطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا، أنت ملاكنا. سنحبك للأبد".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز أنهما سيرزقان بتوأم، ولد وبنت.

وقدم مانشستر يونايتد تعازيه إلى رونالدو عبر تغريدة أعرب خلالها عن دعمه له، قائلاً: "ألمك ألمنا".