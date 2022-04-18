قال نادي الأسير الفلسطيني الاثنين إن الوضع الصحي لمعتقل إداري في سجون إسرائيل يتفاقم، مضيفاً أنه مضرب عن الطعام منذ 47 يوماً.

جاء ذلك في بيان لنادي الأسير الفلسطيني، وهو منظمة حقوقية غير حكومية.

وأوضح البيان أنّ المعتقل خليل عواودة (40 عاماً)، وهو من بلدة إذنا غربي الخليل "يواجه وضعاً صحياً صعباً يتفاقم مع مرور الوقت جراء تعنت الاحتلال ورفضه الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري".

وذكر أن عواودة الموجود في سجن الرملة "يعاني من تقيؤ الدم باستمرار، إضافة إلى الضعف والهزال الشديدين، والأوجاع الشديدة في كافة أنحاء جسده".

وعواودة، معتقل منذ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة شهور، ويُعد هذا الاعتقال الخامس له.

ووفق نادي الأسير "يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري".

والاعتقال الإداري قرار عسكري بالحبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 530، من بين 4450 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، وفق معطيات سابقة نشرتها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.